Ligaprimus auflaufen lassen

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Die äußeren Bedingungen waren am Sonnabend für ein gutes Fußballspiel gegeben, doch die Teams des BSC Süd 05 und FSV Optik Rathenow boten den Zuschauern, gerade in der erste Hälfte, nur Magerkost an.

In erster Linie enttäuschten die Gäste, die als Tabellenführer der Oberliga Nordost die Favoritenrolle zwar inne hatten, sie aber nicht ausfüllten. Ohne Spielwitz brachten sie die Abwehr der Gastgeber kaum in Verlegenheit, während die BSC-Fußballer auf Kontermöglichkeiten lauerten, die sich aber zunächst nicht ergaben. In der 23. Minute ging ein Schuss Tom-Melvin Schmidts etwa ein Meter über den Querbalken, doch zehn Minuten später hatten die Süd-Fans den Torschrei auf den Lippen. An einer scharfen Eingabe Niklas Jordanovs rutschte Rene Görisch haarscharf vorbei. Auf der Gegenseite sorgte ein abgefälschter Schuss von Jerome Leroy für ein Hauch von Torgefahr.

Zu Beginn der zweiten Hälfte sahen die 350 Besucher eine etwas druckvollere Gästeelf. Die Rathenower tasteten sich an den BSC-Kasten heran. In der 52. Minute schien der Führungstreffer für die Optiker fällig. Benjamin Wilcke flankte von links genau auf den Toptorjäger Murat Turhan, doch dessen Kopfball rauschte über das linke Toreck ins Aus.

Doch bevor sich der Spitzenreiter sich "warm spielte" gab es die kalte Dusche durch die Brandenburger in der 56. Minute. Pascal-Jan Wedemann legte für Görisch vor, der unhaltbar zum 1:0 einköpfte. Das spielte den Platzherren in die Karten. Die Optik-Kicker mussten nun mehr investieren, während sie auf Konter spekulieren konnten. Nach einer Stunde gab es für Wedemann eine hoffnungsvolle Situation, doch er legte sich dann den Ball zu weit vor, die Gäste konnten klären.

Kurz darauf bekam er Anschauungsunterricht wie es richtig gemacht wird. Bei eigenem Eckball war Optik-Verteidiger Kevin Adewumi mit aufgerückt. Er versuchte sich mit einem Dribbling, verlor aber den Ball an Hafez El-Ali, der auf der linken Seite nach vorn preschte und trotz des langen Spurts die Übersicht behielt und zum 2:0 (64.) ins lange Eck abschloss.

Auch in der restlichen Zeit fiel dem Favoriten nicht viel ein. Die Angriffe waren meist Einzelaktionen, so hatten es die Brandenburger leicht ihren Strafraum sauber zu halten. In der 84. Minute hatte Süd-Schlussmann Toni Neubauer das Glück des Tüchtigen, als ein Schuss des eingewechselten Patrick Baudis' an die Unterkante der Latte ging, aber nicht hinter die Torlinie.

Das war's an Tormöglichkeiten. Die BSC-Fußballer feierten eine verdienten 2:0-Erfolg, gegen eine allerdings sehr enttäuschende Optik-Elf. Am Samstag (14. April) geht die Reise zum Torgelower FC Greif.