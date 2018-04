Neue Hoffnung geschöpft

Andreas Koch

Brandenburg (MOZ) Dass die Fußballer des FC Stahl Brandenburg ausgerechnet gegen ein Spitzenteam der Brandenburgliga, den MSV Neuruppin, die bisher doch eher anfällige Defensive stabilisieren konnte, war vor Spielbeginn genauso wenig zu erwarten, wie der letztlich verdiente 1:0-Sieg über die Fontanestädter.

Die Brandenburger Abwehr zeigte sich gleich auf drei Positionen verändert, Torwartroutinier Steffen Sgraja rückte ebenso wieder ins Team, wie der lange Zeit verletzte Gabriel Machado und Youngster Jonas Meyer. Die Neuruppiner begannen stark, bereits nach zwei Minuten verzog Florian Riehl knapp und in der 9. Minute reagierte Sgraja exzellent, verhinderte damit eine frühe Gästeführung.

Mudai Watanabe aber hatte die wohl größte Möglichkeit für die Hausherren im ersten Durchgang, doch er traf das leere Tor nicht. Die Neuruppiner Anfangsoffensive entpuppte sich nun eher als Strohfeuer, die Stahl-Elf wurde immer mutiger und erspielte sich seinerseits weitere Chancen.

So hätten Sasaki (15.), Yoshida (19.) und Lucas Meyer (28.) durchaus die Führung für die Platzherren erzielen können. Der nicht immer souverän agierende Johannes Wilke im MSV-Kasten hatte in diesen Szenen mehrfach das Glück auf seiner Seite.

Die Brandenburger kamen bärenstark aus der Kabine, was durch die Doppelchance von Lucas Meyer und Yoshida eindrucksvoll dokumentiert wurde (46., 47.). Die Gäste spielten behäbig, die oft so sicheren Abläufe in ihrem Spiel wurden durch aufopferungsvoll kämpfende Stahlspieler immer wieder gestört.

In der 56. Minute scheiterte Lucas Meyer noch mit einem sehenswerten Heber, doch zwei Minuten später netzte der Brandenburger Stürmer im Fallen zur 1:0-Führung ein. Mit seiner ersten Ballberührung konnte der kurz zuvor eingewechselte MSV-Torwart Daniel Fraufarth den Ball nur noch aus dem Netz holen.

Nun war der schlafende Riese endgültig geweckt, die MSV-Kicker mobilisierten alle Kräfte, versuchten den Gastgeber hinten einzuschnüren. Nennenswerte Torgefahr ergab sich aus dieser Offensive aber kaum. Als nach 80 Minuten Lucas Meyer allein auf Fraufarth zulief, schien die Entscheidung gefallen zu sein. Doch der Neuruppiner Keeper hielt seine Mannschaft im Spiel. Die letzte Möglichkeit der Neuruppiner wurde in der 85. Minute von der diesmal sicheren Brandenburger Abwehr von der Linie geblockt.

Mit dieser geschlossen starken Mannschaftsleistung kann der FC Stahl durchaus optimistisch in die Heimpartie gegen den SV Falkensee/Finkenkrug am nächsten Sonntag (15. April/15 Uhr) gehen und schöpft wieder Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

FC Stahl: Sgraja - J. Meyer, Machado (51. Kollewe), Schimpf, Dahms - Kraterzi, Sasaki, Köhn (70. Kataoka), Watanabe - L. Meyer (85. Garcia), Yoshida.