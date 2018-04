Ausgleich kurz vor Schluss

Martin Terstegge

Brück (MOZ) Allmählich hat sich die Personallage beim FSV Brück 1922 entspannt. Bis auf Tobias Thiede und Marcel Spang, für den die Saison wohl beendet ist, konnte das Trainergespann Marko Kaplick und Andreas Bastian vor der Heimpartie gegen den SV Empor Schenkenberg aus dem Vollen schöpfen.

Bei besten Bedingungen sahen die Zuschauer einen fulminanten Start. In der 4. Minute jagte Glenn Helmchen den Ball von der Strafraumgrenze unter die Lattenunterkante, doch er sprang nicht hinter die Torlinie. Dies sollte im ersten Durchgang aber die letzten nennenswerten Möglichkeiten gewesen sein. Auf beiden Seiten.

Es war aber kein langweiliger "Sommerkick", beide Seiten ließen den Kontrahenten keine Entfaltungsmöglichkeiten. Spätestens an der Mittellinie wurde der Gegner gestellt. Kaplick lobte die Einstellung und Präsenz seiner Mannschaft, die den Gästen alles abverlangte, auch wenn etliche Zuspiele zu ungenau kamen. So ging es torlos in die Kabinen, ohne dass sich die Zuschauer gelangweilt hätten.

Die Brücker kamen unverändert aus der Halbzeit, wollten die Gäste weiter früh unter Druck setzen. Mit einer schönen, schnellen Kombination spielten sich die Gastgeber in der 61. Minute auf der rechten Außenbahn durch. Die Eingabe konnte Helmchen nicht verwerten, doch am kurzen Pfosten reagierte Linnard Galinski am schnellsten und traf zum 1:0.

Die Brücker zogen sich nicht zurück, blieben dran, wollten den zweiten Treffer. Der wäre beinah in der 70. Minute gefallen, wenngleich sich die Gelegenheit zufällig ergab. Sebastian Pusch flankte von halblinks, in Höhe der Mittellinie in den Empor-Strafraum. Aufgrund des böigen Windes wurde der Ball immer länger und im letzten Moment kratzte ihn der Schenkenberger Torhüter Marcel Wenglorz noch aus dem Winkel.

War diese Chance noch recht glücklich, sahen die Fans wenig später einen echten "Hochkaräter". In der 78. Minute verloren die Gäste den Ball in der Vorwärtsbewegung und die Platzherren spielten direkt nach vorn. Björn Riese zog auf und davon, hatte nur noch Wenglorz vor sich, der mit der Fußspitze rettete. Aber hinter Riese war Helmchen mitgelaufen, bei einem Querpass hätte er locker zum 2:0 einschieben können. Aber der Brücker Kapitän beteuerte nach Spielschluss seinen Teamkollegen nicht wahrgenommen zu haben.

Kurz zuvor gab es einen Extraapplaus bei der Einwechslung Robby Gehrkes. Nach neunmonatiger Verletzungspause konnte er endlich wieder im FSV-Trikot mitwirken.

Die Gastgeber kamen in der Schlussphase nicht mehr gefährlich vor das Empor-Tor, bei den Schenkenbergern sah es aber auch nicht besser aus. Sie drängten zwar, doch FSV-Schlussmann Eric Blaue wurde nicht vor allzu große Probleme gesetzt. Bis zur 88. Minute. Da erhielten die Gäste eine Freistoßmöglichkeit aus 18 Metern. Martin Rebesky schnappte sich das Leder und traf mit Windunterstützung zum 1:1-Endstand.

Kommenden Sonntag (15. April) geht die Reise zum Werderaner FC Viktoria II. Mit der Einstellung wie im Schenkenbergspiel treten die Brücker nicht chancenlos an.