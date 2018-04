Den einen Tick schlechter

Martin Terstegge

Bad Belzig (MOZ) Die Handballfrauen des MBSV Belzig kassierten am Sonntag gegen den Zweiten der Verbandsliga Nord eine knappe 19:20-Niederlage.

MBSV-Trainer Dernis Wandersee freute sich über eine gute Deckungsleistung seines Teams. Egal, ob die offensivere oder defensivere Variante gespielt wurde, die Bad Belzigerinnen boten dem Gegner ordentlich Paroli. Ein ganz starkes Spiel lieferte die Torfrau Leah Boskugel, die über die gesamten 60 Minuten konzentriert zwischen den Pfosten stand.

Schade für die Mannschaft, dass sie im Angriff nicht an dieses Niveau heranreichte. Da lief vieles über den Rückraum, aber auch nicht immer brandgefährlich. Die in dieser Saison starke Jasmin Melzer ließ auf ihrer linken Außenbahn zu viel liegen. Ihr gelang nur ein Treffer, ihre Ausbeute hätte aber leicht höher ausfallen können.

Es lag aber nicht nur an Melzer, dass die Gastgeberinnen im ersten Durchgang nur auf acht Tore kamen. Sie leisteten sich insgesamt zu viele technische Fehler, hemmten sich so selbst in ihrer Angriffswucht. Immerhin stimmte die Abwehrquote mit nur zehn Gegentreffern.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Gesamtbild. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, wenngleich das Niveau überschaubar blieb. So entschieden Nuancen über Sieg oder Niederlage. In seiner Auszeit sagte Wandersee: "Die kommen aus der Landeshauptstadt, da spielen viel mehr Handball als hier. Dennoch sind die nicht besser." Das stimmte, doch die Gäste machten im Endeffekt den einen Fehler weniger.

Hektisch ging es dann in der Schlussphase zu. 36 Sekunden vor dem Ende erhielt Janine Mattner eine Zeitstrafe, für ein eher harmloses Vergehen. Nun war das Maß voll bei Wandersee, echauffierte sich beim schwachen Schiedsrichtergespann und erhielt ebenfalls eine Zeitstrafe. Der HSC-Coach sah kurz zuvor nur die gelbe Karte bei seiner Beschwerde. Das bemerkte auch der Schiedsrichterbeobachter, dass die beiden Herren recht unterschiedlich bewerteten. Da hatten die Gäste wohl "ein Stein im Brett" bei den Unparteiischen.

Dennoch ergab sich mit dem Schlusspfiff noch die große Ausgleichschance, die Bad Belzigerinnen bekamen einen Strafwurf zugesprochen. Josefine Hoffmann und Pia Schonert hatten zuvor schon je einmal verworfen, wer sollte nun die Verantwortung übernehmen. Die erst 16-jährige Dorothea Müller fühlte sich stark genug, doch ihr Wurf wurde gehalten. Es gab aber keine Vorhaltung aus der Mannschaft oder vom Trainer, das Spiel hätten die MBSV-Frauen schon zuvor für sich entscheiden können.

Am kommenden Sonntag (15. April) ist um 16 Uhr das Schlusslicht Hennickendorfer SV zu Gast in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle. Im Hinspiel taten sich die Bad Belzigerinnen noch sehr schwer beim Auswärtssieg.