Kitas drohen mit Aufnahmestopp

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ein erster freier Träger will aus Protest gegen die nicht ausreichende Finanzierung durch das Land sein Angebot einschränken. Auch der Städte- und Gemeindebund fordert, dass das Land die Betreuung voll finanziert.

In den Kindergärten des freien Trägers Fröbel, der in Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Brieselang und Ludwigsfelde rund 4000 Kinder betreut, kann der vom Land vorgegebene Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden. Darauf machte die Trägergesellschaft das Bildungsministerium jetzt aufmerksam. In einer Mitteilung vom Montag wird darauf verwiesen, dass das Land nur die Finanzierung von 7,5 Stunden pro Tag übernimmt.

Da fast die Hälfte der Eltern in den Fröbel-Kitas ihre Kinder länger betreuen lassen müssen, fehle das Personal und der vom Land vorgegebene Betreuungsschlüssel könne in den Randzeiten nicht eingehalten werden. „Sollte die brandenburgische Landesregierung nicht jetzt einlenken und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, sehen wir uns nicht in der Lage, ab August dieses Jahres weitere neue Verträge mit Betreuungszeiten über 7,5 Stunden pro Tag abzuschließen“, erklärt Stefan Spieker, Geschäftsführer der Fröbel Bildung und Erziehung GmbH.

CDU und Grüne hatten schon zu Beginn des Jahres im Landtag die Initiative ergriffen um die Finanzierungslücke zu schießen. Sie argumentierten mit der zunehmenden Zahl alleinerziehender Mütter und längeren Wegen zum Arbeitsplatz. Die Koalitionsfraktionen lehnten den Vorstoß ab und verwiesen darauf, dass es in diesem Jahr zunächst darum gehe, die Eltern-Beiträge für das letzte Kita-Jahr abzuschaffen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte am Montag, dass es aktuell gar nicht die Erzieher gebe, um die Wünsche zu erfüllen. Mittelfristig wolle aber auch seine Partei den Personalschlüssel verbessern. Die Stadt Potsdam hat nach einem entsprechenden Gutachten in diesem Jahr beschlossen, 4,5 Millionen Euro aufzuwenden, um die volle Betreuung auch in den Randzeiten abzusichern. Man erwarte, dass das Land diese Kosten früher oder später übernimmt, hieß es dazu.

Der Städte- und Gemeindebund sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Das Land müsse die Betreuung in vollem Umfang finanzieren und dem Umstand Rechnung tragen, dass Brandenburg ein Pendlerland ist, sagte Geschäftsführer Jens Graf.

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers betonte, dass zur Zeit eine Abfrage des Bildungsministeriums zum Bedarf nach längeren Öffnungszeiten erfolgt. Wenn die Ergebnisse vorliegen, könnte dies in die Verhandlungen um den Doppelhaushalt einfließen. Die freien Träger wollen ihrer Forderung mit zwei landesweiten Aktionstagen Nachdruck verleihen. Am 25. Mai sollen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Am 30. Mai ist eine Demonstration vor dem Landtag geplant. Die Liga der Wohlfahrtsverbände mit ihren 140 Kitas werde dies unterstützen.