Quartiere für Kreuzchor gesucht

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Am Sonntag, 8. Juli, ist der Dresdner Kreuzchor in der Brandenburger St. Katharinenkirche mit einem Chorkonzert zu Gast. Ab sofort sind für dieses Konzert Eintrittskarten beim Kartenhaus in der Bollmannpassage und in der St. Katharinenkirche erhältlich. Für die Unterbringung der 70 Kruzianer werden zudem dringend Quartiere gesucht. Wichtig ist hierbei, dass in jeder Gastfamilie mind. 2 Kruzianer in der Nacht von Sonntag zu Montag, 9. Juli, untergebracht werden dürfen. Die Gastfamilien erhalten zwei Eintrittskarten zu einer Sonderermäßigung als Dankeschön. Wer helfen kann, meldet sich bei Fred Litwinski unter 03381/2221714 oder fredlitwinski@yahoo.de.