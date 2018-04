Kaum Platz für islamische Rituale

Auf dem Bestattung auf dem Friedhof Stöcken in Hannover (Niedersachsen) gibt es ein muslimisches Gräberfeld. Auch Migrantenverbände in Niedersachsen rechnen mit einer Zunahme von islamischen Bestattungen in Deutschland. © Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) In Brandenburg und vor allem in Berlin steigt die Nachfrage nach islamischen Bestattungen. In Oberhavel ergibt sich ein anderes Bild. Anfragen für Beisetzungen nach muslimischen Ritus gibt es bislang nicht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter den großen Friedhöfen im Landkreis.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Bedarf an islamischen Bestattungen durch die Aufnahme von Geflüchteten und durch den demografischen Wandel auch in der Region steigen wird. Einige Friedhofsverwaltungen in Brandenburg haben bereits reagiert und legen eigene für Muslime reservierte Flächen an, die auf die Bedürfnisse von Moslems eingehen und sich für islamische Bestattungsrituale eignen. So müssen die Gräber zum Beispiel nach Mekka zeigen. Mekka im westlichen Saudi-Arabien ist die heiligste Stadt des Islam, da sie der Geburtsort des Propheten Mohammed und des Glaubens selbst ist.

In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind vergangenes Jahr eigens Gräber angelegt worden, die Bestattungen im Leichentuch ermöglichen. Auch das ist ein Ritual islamischer Beerdigungen. In Brandenburg ist es nach dem Bestattungsgesetz durchaus möglich, sich auch ohne Sarg beerdigen zu lassen. Einen Sargzwang gebe es nicht. Nur der Transport im Sarg zum Grab sei Vorschrift, bestätigt am Montag Lothar Wiegand, stellvertretender Sprecher des Brandenburger Innenministeriums. Eine Gesundheitsgefahr bei einer Beerdigung im Leichentuch sieht Wiegand nicht.

„Wir hatten noch keine Nachfrage für eine islamische Bestattung“, sagte Brita Gärtner von der Hennigsdorfer Friedhofsverwaltung. Aus Platzgründen sei es zudem nicht möglich, „Gräber auf Ewigkeit zu vergeben“, so Gärtner weiter. Auch das gehört zur islamischen Bestattungskultur, Gräber quasi für immer zu belegen. „Wir sind aber offen, wenn Muslime Abstriche von ihren Ritualen machen“, sagte Gärtner, die sich über das Thema bereits mit einem islamischen Bestattungsunternehmen aus Berlin ausgetauscht hat.

Ein anderes Problem, auf das Muslime in Oberhavel auf der Suche nach einer Grabstelle häufiger stoßen könnten, ist, dass die Friedhöfe keine freie Stelle anbieten, an der nicht schon einmal eine Beerdigung stattfand. „Historisch gesehen gibt es das bei uns nicht“, sagte Sebastian Honl vom Amt Gransee und Gemeinden. „Wir müssten einen komplett neuen Platz erschließen“, führt Honl weiter aus, alle anderen Flächen auf den 17 Friedhöfen in Gransee und seinen Ortsteilen seien vorher schon mindestens einmal belegt gewesen. Ähnlich geht es der Verwaltung Oranienburg, die für zwölf Friedhöfe zuständig ist. Sie hat ebenso noch keine Nachfrage nach einer Bestattung nach islamischen Ritus erhalten.

Fünf gemeindliche Friedhöfe gibt es im Mühlenbecker Land. Auch hier gab es bislang keinen Wunsch nach einer islamischen Beerdigung. Allerdings gebe es im Gegensatz zu Gransee, Hennigsdorf und Oranienburg „Platz genug“, sagte Anke Wollanke von der Verwaltung. „Ich sehe auch kein Probleme für uns, man kann über alles nachdenken“, so Wollanke.

In Deutschland gilt bei Beerdigungen eine 48-Stunden-Regel. Um einen Scheintod auszuschließen, darf der Verstorbene erst 48 Stunden nach seinem Tod beerdigt werden. Im Islam müssen die Toten möglichst innerhalb von 24 Stunden beigesetzt werden. „Doch schon heute können in Brandenburg Ausnahmen beantragt werden“, teilt Lothar Wiegand mit. Das Ministerium kommt Muslimen jetzt in einem Entwurf zum Bestattungsgesetz entgegen, dass eine kürzere Wartezeit zwischen Tod und Bestattung aus religiösen Gründen zulässt.