Glückspilz am "Freitag, dem 13." gesucht

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Jack Lemmon und Walter Matthau waren das komödiantische Traumpaar des Films und traten in zehn Produktionen gemeinsam auf. Begonnen hat alles mit dem 1966 von Billy Wilder inszenierten Film "Der Glückspilz", eine hintergründig-schwarze Komödie über einen geplatzten Versicherungsbetrug. Das Duo Lemmon/Matthau war sicher ein Glücksfall für die Filmgeschichte.

Um ganz andere Glückspilze geht es bei unserer gemeinsamen Aktion zu "Freitag, der 13." mit Lotto Brandenburg. Wir bieten unseren Lesern die Chance, einen lieben Menschen zum ganz persönlichen Glückspilz werden zu lassen.

So geht's: Schreiben Sie uns eine Postkarte und verraten Sie uns, wen Sie als Ihren persönlichen Glückspilz vorschlagen möchten. Dieser kann ein Freund, ein Bekannter oder ein Nachbar sein. Vielleicht hat er oder sie Ihnen in der letzten Zeit besonders geholfen oder ist einfach immer da, wenn Sie ihn brauchen. Vorschlagen können Sie natürlich auch einen besonders engagierten oder hilfsbereiten Menschen, der z. B. in einem Verein seit langem ehrenamtlich tätig ist. Notieren Sie auf einer Postkarte Ihren Namen, Ihre Adresse, Geburtsdatum und - ganz wichtig - die Telefonnummer, unter der wir bzw. Lotto Brandenburg Sie erreichen können. Schreiben Sie außerdem den Namen und die Adresse desjenigen auf, dem Sie eine Freude machen möchten, und sagen Sie uns in einigen Sätzen, warum Sie gerade diesen als potenziellen "Glückspilz" ausgewählt haben. Bitte schicken Sie Ihre Postkarte an: BRAWO,

Neustädtischer Markt 22,

14776 Brandenburg a. d. Havel.

Einsendeschluss ist der 13.04.2018. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ermittelt. Wird Ihre Postkarte als erste gezogen, kann sich der von Ihnen ausgewählte "Glückspilz" über 713,00 Euro freuen. Einem zweiten Gewinner winken 113,00 Euro. Und auch Sie gehen natürlich nicht leer aus. Sie erhalten in beiden Fällen ein Los der GlücksSpirale für 4 Wochen einschließlich der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 von Lotto Brandenburg. Damit haben Sie dann die Chance auf einen der beiden Hauptgewinne von 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang.