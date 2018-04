Barbara Slowik wird neue Polizeipräsidentin

dpa

Berlin (dpa) Berlins künftige Polizeipräsidentin heißt Barbara Slowik. Die Referatsleiterin im Bundesinnenministerium stellte sich am Dienstag im Senat vor, wie die Senatskanzlei per Twitter verbreitete. Die Personalie sollte im Lauf der Senatssitzung offiziell beschlossen und mittags der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Die Senatskanzlei twitterte ein Foto von Slowik und schrieb: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Toi, toi, toi.“

Vor fast genau sechs Wochen, am 26. Februar, war Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt von Innensenator Andreas Geisel (SPD) entlassen worden. Geisel sagte, er wolle einen Neuanfang in der Berliner Polizei. Es müsse eine Kultur her, in der offen über Fehler gesprochen werden könne. Kandt habe nicht sein Vertrauen für den nötigen Neuanfang.

Seitdem wird die Hauptstadt-Polizei mit ihren 17 000 Polizisten, 2800 Verwaltungsbeamten und -angestellten sowie 2800 Auszubildenden kommissarisch von Michael Krömer geleitet.

Slowik ist Ministerialrätin im Innenministerium. Dort war auch der Berliner Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) früher beschäftigt. Vor einigen Jahren war sie Leiterin des Referats „Öffentliche Sicherheit, Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Terrorismusbekämpfung“. 2016 warb sie auf der Cebit als Referatsleiterin für die IT-Steuerung um Nachwuchs für das Innenministerium.

Kandt war Ende 2012 unter CDU-Innensenator Frank Henkel ins Amt gekommen. Nach einer Serie von Ermittlungspannen und Missständen stand er seit längerem in der Kritik. Für Schlagzeilen sorgte etwa die Polizeiakademie, wo sich Ausbilder über Disziplinlosigkeit von Polizeianwärtern bis hin zu kriminellen Bewerbern beschwert hatten. Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember 2016 mit zwölf Todesopfern waren zudem immer wieder Ermittlungspannen ans Licht gekommen.

Neuer Vizepräsident der Polizei könnte nach Medienberichten der bisherige Leiter der Polizeidirektion 6 (Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick), Michael Lengwenings, werden. Eine Frau an der Spitze soll auch die Polizeiakademie bekommen: Genannt wird der Name der Polizeidirektorin Tanja Knapp, die bisher den Polizeiabschnitt 53 in Friedrichshain-Kreuzberg leitet.