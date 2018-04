Radfahrerin tödlich verunglückt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Tragischer Unfall in Oranienburg: Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Oranienburg tödlich verunglückt.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die 59-Jährige aus Borgsdorf von einem Lkw an der Ecke Lehnitz-/André-Pican-Straße erfasst und rund 200 Meter bis zur Bahnunterführung in der André-Pican-Straße mitgeschleift.

Der 31-jährige Lkw-Fahrer erlitt nach Polizeiangaben einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,0 Promille. Eine Blutprobe sei dennoch angeordnete worden.

Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei zur Stunde mit Hilfe eines Sachverständigen der Dekra. Anschließend soll der Lkw umgesetzt werden.

Die André-Pican-Straße bleibt vorerst zwischen Lehnitz- und Heinrich-Byk-Straße voll gesperrt. Auf den umliegenden Straßen ist weiterhin mit Staus zu rechnen.