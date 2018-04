Schwer verletzter Motorradfahrer ausgeflogen

Wustermark (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 5 in Wustermark in Richtung Güterverkehrszentrum ab. An der Kreuzung Leipziger Straße/Bremer Ring wollte er dann nach links einbiegen. Dabei übersah er wohl den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der seinerseits die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße befuhr. Der 54-Jährige soll zwar sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, jedoch konnte er den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Er erlitt schwerste Verletzungen, war nicht mehr ansprechbar und musste durch Rettungskräfte, nach erster notallmedizinischer Behandlung am Unfallort, in ein Krankenhaus ausgeflogen werden. Die Unfallstelle musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt bleiben.

Gegen den Lkw-Fahrer ermittelt nun die Kriminalpolizei.