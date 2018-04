dpa

Berlin (dpa) Aus Sicht von Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller hat die Studentenbewegung von 1968 die Bundesrepublik „freier, toleranter und moderner gemacht“. Müller sagte am Dienstag: „Das war auch ein Verdienst von Rudi Dutschke.“ Am Mittwoch jährt sich das Attentat auf den Studentenführer, das schwere Ausschreitungen in Deutschland zur Folge hatte, zum 50. Mal.

Dutschke erlitt bei dem Anschlag am 11. April 1968 auf dem Kurfürstendamm schwere Kopfverletzungen. Elf Jahre später starb der linke Aktivist an den Spätfolgen des Attentats.

„Vor fünfzig Jahren wurde die geteilte Stadt von der Nachricht des Attentats auf Rudi Dutschke erschüttert“, hieß es aus dem Berliner Rathaus. „Schon damals hat sich gezeigt, welche große Verantwortung auch die Medien für ein gesellschaftliches Klima tragen. Das gilt heute noch viel mehr.“