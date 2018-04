Mit vereinten Kräften

Simone Weber

Rathenow Nach der „Kick Off“ genannten Auftaktveranstaltung Mitte Februar 2017 kamen eine Woche später rund 40 Helfer zum ersten Frühjahrsputz auf dem ehemaligen Reitplatz am Körgraben, um gemeinsam den Startschuss zur Umgestaltung zum generationsübergreifendes Sport- und Freizeitgelände Rideplatz zu geben. Sie wird größtenteils mit Fördermitteln des Deutschen Olympischen Sportbunds, der Stiftung Lebendige Stadt aus Hamburg und des Landkreises finanziert. Ein Jahr nach dem Auftakt, am vorigen Samstag, stand nun der zweite Frühjahrsputz und Arbeitseinsatz an. Der jüngste Helfer war Wyatt – „Ich bin ein echter Baumeister“, so der Vierjährige stolz. Und die älteste Teilnehmerin war die 78-jährige Helga Buchholz.

„Ich bin begeistert. Heute kamen doppelt so viele Helfer wie zum Frühjahrsputz vor einem Jahr“, sagte André Neidt vom Organisator, der Kreissportjugend. „Das zeigt, dass der Rideplatz von den Rathenowern gewollt und auch immer mehr angenommen wird.“

Unter den zirka 80 Helfern brachte die AWO rund 20 Asylbewerber mit. Neben vielen Kindern und Jugendlichen beteiligten sich auch Mitglieder des Seniorenrats. Sie gestalteten eine Feuerstelle und den Grillplatz. Die Stadt hatte noch 100 Ziegelsteine mit der Aufschrift „800 Jahre Rathenow“ parat, von denen die meisten für für den Grill verarbeitet wurden. Als kompetenter Maurer konnte Klaus Maier gewonnen werden. „Ehrensache für mich“, sagte der Inhaber der Hohennauener Baufirma. Die Lehrwerkstatt der Firma MAP wird derweil die Teile aus Metall fertigen.

Auch Stadtverordnete griffen zu Harke, Spaten oder Kettensäge. Baumstämme wurden zur Begrenzung einer „Chill-Lounge“ (Erholungsfläche) bearbeitet. Die Fläche selbst wurde mit Erde, einer Sperrschichtfolie und Sand gestaltet. Die Erde hatte laut André Neidt die Rathenower Firma Sekom zur Verfügung gestellt. „Ohne das Baufahrzeug der Firma und Florian Selbig als Fahrer wären wir mit einigen wichtigen Arbeiten aufgeschmissen gewesen. Eine tolle Hilfe!“

Für den Steckelsdorfer war der ehrenamtliche Einsatz über mehrere Stunden eine Selbstverständlichkeit. „Das Projekt schafft unter anderem für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt einen tollen Freizeitplatz. Da bin ich natürlich dabei“, so Selbig.

Andere säten Gras um die bereits vor einigen Monaten aufgestellten Outdoorsportgeräte. Die Sport- und Spielgeräte wurden in den Pausen bereits intensiv genutzt. Auch wurde noch einmal Müll gesammelt, und ein paar Sturmschäden konnten auch beseitigt werden. Die Firma Friese sorgte für einen großen Container. Andere reparierten die vor einigen Wochen angelegte Lehmhügelstrecke für BMXer (Pumptrack). Für den künftigen Bolzplatz spendete die Bürgel-Gesamtschule zwei kleine Fußballtore. Um viele Arbeiten überhaupt ausführen zu können, konnte der Strom für die Geräte vom benachbarten Betreuten Wohnen im ehemaligen Körcenter genutzt werden.

„Die Fitnessanlagen, der so genannte Calisthenics-Park, wurde mit Hilfe des Seniorenrats und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises ausgesucht. Der Rideplatz ist als generationsübergreifendes Projekt angelegt“, erklärte Jens Hubald, Stadtplaner in Diensten Rathenows. „In den kommen Monaten werden weitere Ideen auf dem Platz umgesetzt.“

An einem Feuer, als nachträgliches Osterfeuer ausgegeben, ließen die Helfer den Arbeitseinsatz bei fast schon sommerlichem Wetter ausklingen. Kameraden der Semliner Feuerwehr hatten ein Auge auf das Feuer, das von 18.00 bis 21.00 Uhr brannte. Die Sportler des Vereins Red Eagles hatten schon während des Arbeitseinsatzes am Grill gestanden und an einem Wagen Getränke ausgeschenkt – für die Helfer gratis. Zudem brachte zum Abend hin Saeed Molaie, Betreiber des „Daily Bürgel“, Hähnchen- und Kebab-Spieße. Die abendliche Party, zu der noch einmal weit mehr als 100 Rathenower kamen, wurde von Gitarren- und Cajun-Musik begleitet.