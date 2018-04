Wenn das Neue reizt

Simone Weber

Rathenow Auch wenn Ernst Erz kein unpolitischer Mensch ist und man streitbar mit ihm diskutieren kann, möchte er die Politik aus seiner Kunst heraus halten. „Ich provoziere aber schon gern mal mit meinen Werken“, so der Künstler, der unter anderem schon eine Big-Brother-Drohne, eine rosafarbene Handgranate und eine Pistole als Kunstwerke gestaltete. Damit bezieht er aber immer Stellung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ab Freitag stellt Erz im Rathenower Torhaus aus.

„Für mich, im Verborgenen, habe ich mich schon vor vielleicht zehn Jahren mit verschiedenen Zeichen- und Maltechniken, auch mit Graffiti, beschäftigt. Mit meinem verstorbenen Freund und Künstler Christian Mietke war eine künstlerische Zusammenarbeit geplant“, erzählt Ernst Erz. „Vor zirka einem Jahr ging ich mit meinen Werken mehr in die Öffentlichkeit.“ So beteiligte sich der Rathenower bereits im letzten Jahr an einer Ausstellung in der Rathausgalerie sowie an der diesjährigen Frühlingsgalerie.

Jetzt bereitet Erz seine erste eigene Ausstellung vor, die ab Freitag im Torhaus zu sehen sein wird. Mit „Der abstrakte Oli aus West – Zwischenwelten und andere Betrügereien“ wirbt er auf Plakaten für seine Schau. Die 25 Bilder entstanden in Mischtechnik. Auch einige Plastiken werden ausgestellt. Ernst Erz‘ Werke sind expressionistisch und abstrakt. „Ich habe kein Interesse, Dinge zu malen, die es schon gibt – auch wenn ich sie schätze. Mich reizt das Neue“, sagt der Künstler. „Meine Werke möchte ich nicht groß erklären. Sie sollen zum Nachdenken anregen. Jeder soll sich seine eigenen Gedanken dazu machen, was er sieht.“

Im Dezember 2017 schloss sich Ernst Erz dem Karl-Mertens-Kunstverein an und bringt sich seitdem sehr aktiv ein und trägt mit seinem Verständnis von Kunst auch eine neue Richtung in den Verein. „Während der kurzen Zeit habe ich schon viel gelernt“, so Erz. „Gerade Detlef Frenkel, Leiter unserer Malgruppe, hat mir neue Techniken gezeigt.“ Viele seiner Werke sind auch in der Stadtgalerie des Vereins in der Berliner Straße 1 zu sehen.

Der 36-jährige Oliver Muck, wie Ernst Erz von der Vogelweiden bürgerlich heißt, ist in Bad Belzig geboren und wuchs seit seinem ersten Lebensjahr in Rathenow-West auf. Nach seiner Lehre zum Tourismus-Kaufmann machte er sich als Industriekletterer selbstständig.

Seit 2007 lernt Erz autodidaktisch E-Piano. Inzwischen komponiert er auch eigene Stücke. Erst kürzlich nahm er fünf Titel in einem Berliner Studio auf, die er unter seinem Künstlernamen auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. „Ich mache HipHop, aber auch Liedermacher, wie Konstantin Wecker, inspirieren mich“, so Ernst Erz.

Zur Vernissage am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr wird man Ernst Erz auch von seiner musikalischen Seite kennenlernen. Am Piano wird er selbst einige seiner Titel spielen. Die Ausstellung im Torhaus wird bis 30. Mai gezeigt.