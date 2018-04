Auch zum richtigen Umgang mit sozialen Medien

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Das Bündnis für Familie Westhavelland erwartet am Freitag, 13. April, Besuch aus seinen Biberburgen. So werden die Schutzeinrichtungen für Kinder genannt, in denen es ein Pflaster, Obdach, Trost, guten Rat oder andere spontane Hilfe gibt.

Das Projekt hat das Familienbündnis vor Jahren aufgelegt. Die Zahl der Biberburgen in der Region hat längst die 170-Marke überschritten. "Vieles kann doch mal passieren. Ihr müsst nicht den Mut verlieren. Biberburgen in den Straßen findet ihr an jedem Ort. Hilfe gibt es hier sofort", so heißt es im "Biberburgenlied". Kinder werden in Schulen Horten und Kitas über die Aufkleber mit den Bibern informiert, die zeigen: "Da bin ich sicher". Die Aufkleber befinden sich auf Augenhöhe in Schaufenstern, an Eingangstüren etc.

Sozusagen die Burgherrinnen und -herren sind zur Party am Freitag in die Alte Mühle am Schwedendamm in Rathenow eingeladen. Obgleich das Biberburgenfest eher eine Veranstaltung für Kinder ist. Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr gibt es mit Profis besetzte zwölf Mitmachstationen, unter anderem mit "Erste Hilfe" sowie "Feuer Löschen" und "Verkehrssicherheitstraining". Birte Buchheiser lädt an ihrer Station zum "Essen wie die Biber" ein. Sie klärt, auch mit leckeren selbst gemachten Aufstrichen aus frischem Gemüse, über gesunde Ernährung auf. Die Mitmachvorführung zur Selbstverteidigung wird in diesem Jahr durch den Karate-Verein Aka-Washi-Rathenow organisiert. Erstmals werde an einer Station über den Umgang mit sozialen Medien informiert. Eine weitere Station soll die älteren Kinder ab zehn Jahr über die Gefahren von Drogen aufklären, so Bündniskoordinatorin Christine Schneider.

Wer mit dem Familienbündis in Kontakt treten will, kann das Büro in der Berliner Straße 83 aufsuchen. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.00 bis 15.30 Uhr. Telefonische Infos gibt es unter 03385/5191811.