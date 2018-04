dpa

Potsdam (dpa) Die rot-rote Koalition in Brandenburg will die Schließung von Schulen wegen zu geringer Schülerzahlen vorerst aussetzen. Eine entsprechende Regelung solle bis zum Schuljahr 2020/21 gelten, sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Simona Koß, am Dienstag in Potsdam. Man wolle Ruhe in die Schulen bringen und zunächst die Empfehlungen abwarten, die eine Demografie-Kommission im kommenden Jahr zur Schulentwicklung im ländlichen Raum abgeben werde.

In diesem Jahr stünden nach Angaben der Koalition zwei Schulen vor der Schließung, im kommenden zwei weitere. Laut Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers handelt es sich bei den aktuell betroffenen um die Oberschule mit Grundschule Glöwen (Prignitz) und die Oderbruch-Oberschule Neutrebbin (Märkisch-Oderland). „Eine Schule zu schließen, das geht schnell, sie möglicherweise wieder aufzubauen, das ist ein ganz anderes Thema“, sagte Christoffers.