Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Lennépark in Frankfurt (Oder) wurde am Dienstagnachmittag eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach Informationen der Stadtverwaltung soll der Blindgänger am Mittwoch entschärft werden.

Dazu wird im Umkreis von 500 Metern ein Sperrkreis eingerichtet. Die Evakuierung der rund 440 Gebäude beginnt um 8 Uhr. Welche Straßenzüge genau betroffen sind, will die Stadt am Abend bekannt geben. Bauarbeiter hatten die Bombe am Nachmittag im nördlichen Lennépark bei vorbereitenden Arbeiten für archäologische Untersuchungen entdeckt. Bis 20 Uhr sichert das Ordnungsamt den abgesperrten Fundort ab, über Nacht die Feuerwehr und die Polizei.