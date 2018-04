dpa

Wildau (dpa) Wegen eines Gas-Alarms ist eine Schwimmhalle in Wildau (Dahme-Spreewald) vorsorglich evakuiert worden. Etwa 60 Badegäste mussten am Montag das Schwimmbad verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte allerdings keinen Gasaustritt feststellen. Die Polizei geht deshalb von einer technischen Fehlfunktion an der Gasüberwachungsanlage als Ursache für den Alarm aus.