Opposition kritisiert Woidkes Eckpunkte für SPD-Wahlprogramm

dpa

Potsdam (dpa) Die Opposition hat Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) für seine ersten Eckpunkte zum Landtagswahlprogramm kritisiert, in Teilen aber auch gelobt. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sagte am Dienstag, die SPD-geführte Regierung schaffe es nicht, die Probleme von heute zu lösen, und präsentiere stattdessen einen Zehnjahresplan.

Als Beispiel zog der CDU-Politiker die Kinderbetreuung heran, die in Brandenburg mit nur 7,5 Stunden am Tag nicht ausreichend finanziert sei. Es fehle an einer familiengerechten Kita-Landschaft, da helfe der an sich begrüßenswerte Einstieg in die Beitragsfreiheit für Eltern nur teilweise. Denn: „Es ändert sich etwas in der Gesellschaft, es ändern sich die Ansprüche von Frauen und Müttern, es ändern sich auch die Arbeitszeiten“, sagte Senftleben.

Die Grünen begrüßten indes, dass die SPD im kommenden Jahrzehnt viel Geld für den Kita-Bereich bereitstellen wolle. Im Bildungsbereich gehe es um eine zusätzliche Milliarde Euro im Jahr, sagte Fraktionschef Axel Vogel. Darüber werde man sich in möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl im Herbst 2019 sicherlich nicht mit der SPD streiten, wohl aber um die Zukunft der Kohle. Aus Sicht der Grünen wollen die Sozialdemokraten zu lange an dem klimaschädlichen Energieträger aus der Lausitz festhalten.

Im Übrigen stellte der Grünen-Politiker fest, dass Woidke Themenklau beim aktuellen Koalitionspartner Linkspartei betreibe. Er machte das etwa an der Beitragsfreiheit und der Verbesserung des Betreuungsschlüssels im Kita-Bereich sowie dem von Woidke geforderten Mindestlohn von zwölf Euro fest.

Linkspartei-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte, er beschwere sich nicht, wenn andere Parteien Vorschläge aufnähmen, die die Linke seit langem vertrete. „Ich finde es gut, dass in bestimmten inhaltlichen Positionen eine weitere Annäherung zwischen SPD und Linken stattfindet“, meinte er. Er befürchte nicht, links überholt zu werden. Es gebe weiterhin Unterschiede, etwa in der Friedens-, Integrations- und Sozialpolitik. Christoffers mahnte an, dass es neben langfristigen Strategien auch Lösungen für die kommenden Jahre geben müsse.

Ministerpräsident und SPD-Landeschef Woidke hatte am Montag erste Eckpunkte für das Wahlprogramm seiner Partei in Form eines Thesenpapiers „„Brandenburg im nächsten Jahrzehnt“ vorgestellt und zugleich seine Spitzenkandidatur angekündigt. In dem Papier geht es auch um Innere Sicherheit, Pflege und Wohnungspolitik.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff sagte, Woidke habe Kernelemente angesprochen. Brandenburg sei ein Aufsteigerland, allerdings gebe es viele Menschen, die davon noch nicht profitierten. Ihr Wahlprogramm wollen die Sozialdemokraten im kommenden Jahr beschließen.