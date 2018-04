"Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr"

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die Wurzeln hat die SPD in der Arbeiterbewegung. Klaus Barthel zufolge hat sie diese Wurzeln aber gekappt. Im Gespräch mit Mathias Puddig erklärt der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels AfA, dass und warum er die SPD derzeit nicht für eine Arbeiterpartei hält und warum er mit der Parteiführung unzufrieden ist.

Herr Barthel, die SPD steckt in einer tiefen Krise. Wo sehen Sie die Ursachen?

Die SPD hat die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren. Das zeigen alle Analysen. Der Prozess läuft schon seit ein paar Jahren. Das hat natürlich mit den erheblichen Veränderungen in der Wirtschaft zu tun: Es gibt große Schwierigkeiten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die ganzen neuen Bereiche, Amazon zum Beispiel, haben eine riesige Zahl an Arbeitsplätzen, aber dort ist es ganz schwer, sich politisch und gewerkschaftlich zu organisieren. Dazu kommt die politische Seite: wir haben mit neoliberaler Politik viel Vertrauen verspielt. Da muss auch der Reformprozess ansetzen: wir müssen die Arbeitsweltwieder in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung rücken.

Ihr Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein Arbeitspapier zur Erneuerung vorgestellt. Was halten Sie von seinen Vorschlägen?

Es ist wichtig, jetzt zu sagen, wie der Prozess aussehen kann und welche Schritte wir gehen wollen. Die SPD muss für sich selber und nach außen deutlich machen, dass sie die Probleme in der Arbeitswelt zur Kenntnis nimmt - und das kommt in dem Papier nur marginal vor. Stattdessen wird so getan, als müsste man die SPD neu erfinden. Und deswegen dauert das auch zu lange. Die Vorstellung, erst 2019 einen Rahmen zu haben, anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl - das ist viel zu spät. Der Prozess muss stärker konzentriert werden.

Geht das, indem Beteiligungsprozesse digitalisiert werden?

Das Problem bei der Digitalisierung von Politik ist, dass es letzten Endes sie wieder exklusiv ist, also eher was für Internet-Gemeinde ist. Manche bei uns machen sich über die Rechtschreibfehler der AfDler lustig. Wenn man aber mit dieser Überheblichkeit kommt, dann trauen sich doch viele nicht mehr, sich zu beteiligen. Und dazu kommt: Viele aus Bereichen mit hoher Arbeitsbelastung, der Postbote, die Krankenschwester, der Mechaniker, die setzen sich doch nach der Nachtschicht nicht hin und schreiben was zum Dialog von Lars Klingbeil. Das ist ein typischer Fall, wo die Parteiführung bestimmte Lebensumstände auch wieder ausblendet.

Wie stehen Sie zur Parteiführung?

Im Moment bin ich nicht zufrieden. Das Selbstverständnis und die Verwurzelung vieler in der Parteiführung hat sich verändert. Früher gehörte beispielsweise es zum guten Ton in der SPD, dass dem Parteivorstand mindestens zwei, drei führende Gewerkschafter und Betriebsfunktionäre angehören, Vertreter der AfA sowieso. Das ist heute einfach nicht mehr da, auch nicht in vielen anderen Parteigliederungen. Die Repräsentanz von Leuten, die ans Arbeitnehmermilieu angebunden sind, tendiert gegen Null.

Ist die SPD noch eine Arbeiterpartei?

Nein. Themen aus der Arbeitswelt und der Sozialpolitik kommen in der SPD viel zu wenig vor. Als ich in die Partei eingetreten bin, da gab es bei uns noch viele Leute, die zum Beispiel bei Sozialversicherungsträgern oder in der Produktion gearbeitet haben und ihren Sachverstand und ihre Lebenserfahrung eingebracht haben. Das findet man heute kaum noch. Das ist auch eine Folge der Agenda: Viele aus diesen Bereichen haben die Partei verlassen.

Wie können die zurückgewonnen werden?

Wir müssen ihre Themen wieder ernst nehmen und programmatisch auch in der Regierung etwas ändern.

Was zum Beispiel?

Wir müssen konkrete Lösungen vorschlagen. Leiharbeiter müssen vom ersten Tag an mindestens die gleiche Bezahlung bekommen. Werkverträge müssen sauber abgegrenzt werden von denen abhängiger Beschäftigung. Das betrifft ja auch das gesamte Crowd Working und Plattformarbeit: Hier sind Arbeitgeber, die nicht die Pflichten des Arbeitgebers übernehmen. Das müssen wir gesetzlich regeln! Es gibt ein ganzes Bündel gesetzlicher Maßnahmen, mit denen wir auf dem Arbeitsmarkt wieder Ordnung schaffen müssen.

Und mit diesen Themen gewinnt die SPD wieder Wähler?

Wir haben das doch beim Schulz-Hype gesehen, als die Andeutung war, dass die SPD etwas im Bereich Arbeit und Gerechtigkeit macht, da ging das hoch. Da wurden auf uns Hoffnungen projeziert.Es gab ja auch inhaltliche Grundlagen, mit denen man gut arbeiten konnte. Da ist die Erwartung entstanden, dass die SPD es kapiert hat und dass sie sich wieder mit den Themen des Alltags beschäftigt, übrigens auch mit Wohnungen, Sicherheit, öffentlichen Verkehrsmitteln, Kitas. Da weichen doch die Sonntagsreden erheblich von dem ab, was die Leute erleben.

Sind denn andere Themen wie Europa und die Gleichstellung zu groß gefahren worden?

Ich halte nichts davon, das gegeneinander auszuspielen. Es gehört zum Kern der Sozialdemokratie, für Aufklärung und gegen Rassismus zu sein. Die anderen Themen wurden aber ausgeblendet. Es mag ja sein, dass manche Menschen große Probleme damit haben, wie wir das Flüchtlingsthema und die gleichgeschlechtliche Ehe behandelt haben. Aber das ist nicht der Kern, warum sie uns nicht wählen. Der Kern ist: Sie fühlen sich im Lebensalltag nicht mehr von uns verstanden.Wir haben neoliberale Politik gemacht und nicht ihre Interessen vertreten!

Haben Sie Hoffnung, dass sich das ändert?

Wir sind bei 18 Prozent. Die Gelassenheit, die in Teilen der Parteiführung herrscht, verstehe ich nicht. Manchen fehlt das Problembewusstsein, aber der Druck von vielen Mitgliedern steigt. Das gibt mir durchaus Anlass zur Hoffnung.