Bäume & Co. versus Radwege

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Es wurden Pläne vorgestellt, es wurde diskutiert, doch ein Ergebnis gibt es noch nicht: Im Bauausschuss der Stadt Falkensee haben am Montagabend Experten jeweils Planungsvarianten zu einem möglichen Geh- und Radwegebau an der Potsdamer Straße - ausgehend von der Straße der Einheit bis hin zur südlichen Stadtgrenze - sowie entlang der Friedrich-Engels-Allee erörtert.

Laut Angaben von Bürgermeister Heiko Müller (SPD) habe sich allerdings gezeigt, wie schwierig die Modelle zu realisieren seien. „Es gibt in beiden Fällen viele Vor- und Nachteile. Eine Idealvariante gibt es nicht. Entweder sind Autofahrer die Leidtragenden oder etwa Bäume, die gefällt werden müssten“, sagte er am Dienstag. „Letzteres ist nicht unser Ziel“, meinte der Verwaltungschef mit Blick auf die Engels-Allee weiter.

Dort wurde unter anderem die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die Radwege jeweils dann zu unterbrechen, wenn Bäume und deren Wurzeln im Weg stünden, um den Weg sozusagen auszuklinken. Ob so etwas überhaupt genehmigungsfähig ist, bezweifelte Müller. Vieles sei zudem auch eine Frage der kosten, der Wirtschaftlichkeit. Mit Blick auf den weiteren Planungsweg, soll nun weiter diskutiert werden, ehe eine Lösung für die beiden geplanten Radwege gefunden werden kann. Die Politik ist am Zug. Vieles sei eine Frage des Mehrwertes, doch alles lasse sich nicht unter einen Hut bringen. Kompromisslösungen müssen damit her - auch mit Blick auf die Anlieger, die unter Umständen zur Kasse gebeten werden müssen.

Und sonst? Die Ergebnisse der Verkehrszählung im Kreuzungsbereich Karl-Marx-Straße/Ecke Friedrich-Engels-Allee liegen zwar vor, doch ist die Auswertung nicht wirklich repräsentativ, da in der kalten Winterzeit zuletzt kaum Radfahrer und Fußgänger in dem Bereich unterwegs waren. Nur die Zahlen für den Autoverkehr könnten herangezogen werden. Deshalb soll nun, vermutlich im Mai, die Zählung wiederholt werden, „um eine Gegenprobe zu haben“, wie der Bürgermeister meinte.