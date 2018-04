Regenwasser soll künftig besser abfließen

Doris Steinkraus

Jahnsfelde (MOZ) An der Landesstraße Richtung Trebnitz wird derzeit gebaut. Mitarbeiter der Firma Meier aus Müncheberg realisieren hier eine Maßnahme, um künftigen Regenwassermassen besser Herr zu werden. Beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses zeigte sich ein großes Problem. Wochenlang stand der Neubau quasi im Wasser, weil sich genau dort der tiefste Punkt dieses Bereiches befindet. Jahnsfelde ist immer wieder von Wasserschäden betroffen, wenn Starkregen kommt.

Das Wasser, dass von der Landesstraße am Anger vorbei in den Siedlungsbereich floss, soll künftig auf der großen Angerfläche versickern. In die Baumaßnahme ist auch der Landesbetrieb Straßenwesen involviert. Er gab den Bau eines Bordsteins bis zur Einmündung Richtung Anger in Auftrag. Die Bauleute realisieren eine Anbindung an den alten Gehweg. Zudem wurden Ringe gesetzt, in die das Wasser künftig eingeleitet und dann zum Anger transportiert wird.

„Im Januar hat es einen Vorort-Termin mit dem Ortsbeirat gegeben“, erklärte Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky. Dabei sei verabredet worden, Maßnahmen zur besseren Ableitung des Reggenwassers einzuleiten. Dem werde mit der Baumaßnahme entsprochen.(dos)