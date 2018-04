Fit durch alltägliche Bewegungen

Matthias Henke

Gransee Ein Alltagstrainingsprogramm, das sich speziell an Männer und Frauen ab 60 Jahren richtet, bieten der SV Eintracht Gransee und Übungsleiter Olaf Wolff demnächst an. Das Programm soll Interessierten zeigen, wie mehr Bewegung in den Alltag integriert werden kann, um die Gesundheit aktiv zu fördern. Im Kurs erfahren diese, wie leicht alltägliche Tätigkeiten als Trainingsmöglichkeit genutzt werden können.

Übungsleiter Olaf Wolff werde unter anderem auf Alltagssituationen wie Treppensteigen, Aufstehen oder Tragen von Gegenständen aufmerksam machen und erläutern, wie diese mit einfachen Übungen angereichert werden können, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe aber um die Erhöhung der körperlichen Aktivität, nicht um die Erleichterung von Alltagssituationen.

Das Alltagstrainingsprogramm ist als wöchentlicher Gruppenkurs über zwölf Wochen gestaltet. Einmal pro Woche üben und trainieren die Teilnehmer 60 Minuten lang unter Anleitung. Sportbekleidung, Fitnessgeräte oder eine Vorbereitung sind nicht nötig.

Eine Informationsveranstaltung dazu findet am kommenden Dienstag, 17. April, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Vereinshaus des SV Eintracht neben dem Sportplatz an der Oranienburger Straße in Gransee. Der Kurs wird seitens der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gefördert und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Anmeldungen dafür nimmt die Vereinsvorsitzende Anke Rudolph unter Telefon 0162 7456330 entgegen. (mhe)