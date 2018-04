Rekordverdächtige Pins im Schwedter Strike

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Sagenhafte 46 114 Pins haben drei Schwedter Hobbysportler in 24 Stunden Non-Stop-Bowlen im Schwedter „Strike“ abgeräumt. Reinhard Kurpat, Peter Löhrke und Sebastian Winkler starteten einen Rekordversuch im Dreier-Team.

Nun werden die Unterlagen bei der Firma „The Book of Alternative Records“ in Leipzig eingereicht und wenn es keine Beanstandungen gibt, wird das erreichte Ergebnis als Weltrekord eingetragen.

„Nachdem ich so viel schlechte Erfahrung mit meinem Einer-Rekord-Versuch mit der Londoner Firma hatte, die für die Guinness-Buch-Rekord-Einträge verantwortlich ist, fühle ich mich nun beim Leipziger Professor Dr. Ralf Laue gut aufgehoben. Über Antragstellung, Genehmigung, Prüfung und Eintragung funktioniert dort alles reibungslos und schnell“ erzählte Kurpat. Professor Laue war es auch, der den Zweierrekord von Kurpat und Löhrke mit 41601 Pins im vergangenem Jahr bestätigte und eintrug. „Im Zweier-Bowlen waren wir allerdings die Jäger, denn es bestand bereits ein Eintrag von zwei Amerikanern (30357 Pins). Das gab uns einen besonderen Reiz und zusätzlichen Ansporn, diese unbedingt zu übertreffen“, fügte Kurpat hinzu.

Im Dreier-Team hat es zuvor noch niemand versucht. Die Vorgabe für die abzuräumenden Pins lautete: Es müssten wenigstens ein paar Pins mehr sein, als im Zweier-Bowlen erzielt wurden. Und das schafften die Drei locker, kassierten am vergangenen Sonntag kurz nach 13 Uhr Glückwünsche von Familienangehörigen und Bekannten. Auch die Eltern von Debütant Sebastian Winkler waren im Bowlingcenter „Strike“. „Im letzten Viertel musste Sebastian unter Schmerzen weitermachen, um den Rekord-Versuch nicht zu gefährden. Er hatte sich irgendwie den Fuß verdreht, biss aber die Zähne zusammen und hielt bis zur letzten Kugel durch“, so Mutter Astrid. Auch die anderen Beiden klagten nach 24 Stunden über Knieprobleme. Ansonsten ging es ihnen gut, keine Blessuren und Blasen an den Händen – nur der Schlafmangel machte sich so langsam bemerkbar. Nach einem Bierchen und einer Dusche wollten sie sich erst einmal aufs Ohr legen.

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl war beim „Anstoß“ des Marathons am vergangenen Sonnabend um 13 Uhr dabei. Er wird auch die amtliche Beglaubigung liefern, dass es diesen Rekordversuch mit den drei Männern in Schwedt gegeben hat. Den Videobeweis nahm Oliver Rieck von der Firma WTF über 24 Stunden lang auf und Schiedsrichter Uwe Schäfer hatte ein Auge darauf, dass alle Vorgaben erfüllt wurden. Ingolf Fischer von der Mecklenburgischen Versicherung hatte im Vorfeld für neue Trikots gesorgt. Die Drei bedanken sich bei allen Helfern.