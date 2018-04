Teschendorfer Wehr ab Herbst im eigenen Depot

Prüfender Blick: Bauamtsleiter Manfred Telm blickt durch das „Bullauge“ in die Teeküche im Obergeschoss. © Foto: Volkmar Ernst

Eingerüstet: Blick auf den Rohbau des neuen Depots an der Hauptstraße in Teschendorf. Weithin sichtbar signalisiert die rote Farbe der Paneele, dass es sich um ein Feuerwehrgebäude handelt. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Der Rohbau steht, der Zeitplan inzwischen auch wieder. Klappt alles, wie geplant, sollen die Feuerwehrfrauen und -männer der Teschendorfer Löschgruppe Ende Sommer/Anfang Herbst das neue Feuerwehrdepot an der Hauptstraße beziehen können.

„Als Ziel steht nach wie vor die Fertigstellung im September“, ist Manfred Telm, Bauamtsleiter im Löwenberger Land, optimistisch, dass die noch ausstehenden Arbeiten bis dahin alle erledigt werden können. Für die Deutsche Post ist sogar die Baustelle der Feuerwache noch immer die richtige Adresse, wenn Schreiben abzuliefern sind, wie Telm am Dienstag bei einem Rundgang über die Baustelle feststellen konnte und eben gleich den Erhalt eines Schreibens für die Teschendorfer Wache quittierte.

Gut eine Million Euro kostet der Neubau, der genau am Standort der alten Wache errichtet wird. Das alte Gebäude war nicht nur in die Jahre gekommen, das Dach war undicht, die Fahrzeughalle zu klein und die Arbeitsbedingungen für die Feuerwehrleute wenig ansprechend. Insofern stand als sinnvolle Alternative zu einer Sanierung nur der Abriss und die Errichtung des Neubaus. Allerdings war es der Wunsch der Teschendorfer Kameraden, dass die Feuerwehr im Ort bleiben sollte, schon wegen der kurzen Wege bei einer Alarmierung.

Eine erste Hürde, die die Gemeinde zu überwinden hatte, war die Beantragung von Fördermitteln. Um diese nicht aufs Spiel zu setzen, musste sogar eine Ausnahmegenehmigung für den Abriss des alten Gebäudes beantragt werden. Der erfolgte dann noch im vierten Quartal des Jahres 2016, um die notwendige Baufreiheit zu schaffen. Als Alternative nutzen die Teschendorfer Feuerwehrleute derzeit das Depot im benachbarten Neuendorf sowie alternative Unterstellmöglichkeiten für die Technik im Ort.

Eine weiteres Problem, das gemeistert werden musste, war die Gründung des Baus, denn der Untergrund ist nass. Die Grundsteinlegung erfolgte Ende Juni 2017, die Richtkrone konnte dem Bau noch Ende November aufgesetzt werden. Anvisiertes Ziel war, noch die Fenster und vor allem die maßgefertigten Rolltore einzusetzen, um die Arbeiten fortsetzen zu können.

Inzwischen ist auch im Innern schon gut zu erkennen, welcher Raum wie genutzt werden soll. Die elektrischen Leitungen sind verlegt, die Dämmung für das Dach ebenso. Ende Mai soll der Estrich verlegt werden, dann die Wände verputzt, die Sanitärtechnik installiert und gefliest werden. Dann muss noch Farbe aufgebraucht werden, sowohl innen als auch außen. Ein Hingucker an der Fassade sind die bereits angebrachten – natürlich zur Feuerwehr passend – roten Paneele. Der Putz wird sich in einer Ockerfarbe davon absetzen.

Als Architekt ist es Marco Manzke vom „Krüger-Manzke-Werk“ in Fürstenberg gelungen, seinen futuristisch anmutenden Bau so in den Ort zu integrieren, dass dieser die Blicke auf sich fokussiert, ohne jedoch als Fremdkörper wahrgenommen zu werden.

Die Tore der Fahrzeughalle wurden längst der Hauptstraße angeordnet. Damit müssen sich die Fahrzeuge beim Verlassen der Halle nicht gleich in den Verkehr einordnen, sondern tun das von der Stellfläche vor dem Depot aus.

Der Außenbereich misst rund 800 Quadratmeter und wird gepflastert. Entlang der Hauptstraße entstehen elf Parkflächen für die Feuerwehrleute, die von dort in das Gebäude gelangen.