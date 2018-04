Blettermann sauer über Groko-Austritte

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Von entspannt bis äußerst gereizt reagiert Oberhavels SPD auf Austritte aus ihrem Kreisverband. Insgesamt hat die SPD in Deutschland nach dem Votum über den erneuten Eintritt in die großen Koalition etwas mehr als 6 000 Mitglieder verloren. „Angesichts von knapp 460 000 Mitgliedern kann ich das gut verkraften“, sagte Oberhavels SPD-Vorsitzende Andrea Suhr. Zwar habe es vereinzelt Austritte aus ihrem Kreisverband gegeben, „aber ich kenne genügend, die bleiben“.

Aktuell haben die Sozialdemokraten im Landkreis 678 Mitglieder, teilt Geschäftsführer Karsten-Peter Schröder mit. Elf Mitglieder seien nach der Mitglieder-Abstimmung am 4. März über die „GroKo“ ausgetreten. Acht Mitglieder seien nur kurzfristig für die Abstimmung eingetreten und hätten zum 31. März wieder gekündigt, so Schröder.

Allein im Ortsverband Oranienburg sind vier der roten Parteibücher gar nicht erst abgeholt worden. „Die werden jetzt vernichtet“, ärgert sich der Ortsverbandsvorsitzende Dirk Blettermann. Er macht aus seinem Unmut über dieses Ein-Austritt-Verhalten keinen Hehl. Wenn die Kurzfrist-Mitglieder „wenigstens 18, 19 oder 20 Jahre alt gewesen wären. Waren sie aber nicht. Sie waren über 50, 60 und 70 Jahre alt – das sind Hasardeure. So geht das nicht!“, ärgert sich Blettermann. Er bedauert, dass die Satzung der Bundes-SPD Mitgliedschaften zulasse, die nur einmal abstimmen wollen, um dann wieder zu kündigen. Besser wäre es, so Blettermann, eine Teilnahme an einer Abstimmung erst nach sechs Monaten in der Partei zuzulassen, oder „sie müssten wenigstens einmal an einer Sitzung teilnehmen“. Ein jüngeres SPD-Mitglied, dass aber schon mehrere Jahre Mitglied im Ortsverband Oranienburg gewesen sei, „ist wegen der GroKo“ ausgetreten, so Blettermann. „Er hat uns sogar eine schriftliche Begründung geschickt. Das ist alles nachvollziehbar. Damit kann ich gut umgehen.“

Rund 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten bei dem Mitgliedervotum schließlich für eine erneute Regierungsbildung mit CDU/CSU und Angela Merkel.