In Thermenrutsche stecken geblieben und verletzt

Bergsdorf/Templin (MOZ) Den 28. April 2017 wird Ingo Fröde in schmerzhafter Erinnerung behalten. Beim Besuch der Naturtherme Templin blieb der Rentner in einer der beiden Rutschen stecken. Ein anderer Gast rutsche ihm mit beiden Beinen voraus mit voller Wucht in den Rücken. Schmerzhafte Prellungen an der Lendenwirbelsäule waren die Folge.

Die Schmerzen waren so stark, dass Ingo Fröde am darauffolgenden Tag die Rettungsstelle der Oberhavel-Klinik in Gransee aufsuchen musste, wo er eingehend untersucht worden sei. Noch Wochen später hatte er mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen. Prellungen und Stauchungen an der Lendenwirbelsäule, diagnostizierten die Ärzte. War das Steckenbleiben in der Rutsche ein bedauerlicher Einzelfall? Oder kommt es immer mal wieder vor, dass Badegäste unvermittelt hängen bleiben? Ingo Fröde ist sich sicher, dass er sich korrekt verhalten hat.

Mit beiden Beinen voraus habe er sich in Rückenlage in die Rutsche begeben, als kurze Zeit später der Wasserzufluss in der Rutsche versiegte. Mit Händen und Füßen habe er versucht, sich vorwärts zu bewegen. Doch die Versuche seien erfolglos geblieben, bis es zu dem äußerst schmerzhaften Unfall kam. Der nachrutschende Mann habe beteuert, dass die Ampel auf Grün gestanden habe. Nach dem Unfall meldete sich Ingo Fröde zusammen mit seiner Lebensgefährtin bei der Aufsicht der Therme. Sollten sie Ansprüche gegen die Therme stellen, müssten sie sich mit dem Versicherer, dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA), in Verbindung setzen. Ingo Fröde forderte ein Schmerzensgeld in Höhe von 1 000 Euro zuzüglich der Auslagen für die medizinische Behandlung, Medikamente und Fahrtkosten in Höhe von 200 Euro. Fast ein Jahr verging, bis der KSA Kontakt mit dem Bergsdorfer aufnahm und Details zum Unfallhergang einforderte. Wenig später folgte die Ernüchterung. Der Versicherer lehnte jeglichen Anspruch ab. „Voraussetzung für einen berechtigen Haftpflichtanspruch wäre eine schadenursachliche gewordene schuldhafte Pflichtverletzung seitens unseres Mitgliedes“, teilte der KSA kurz und bündig mit. Bei der vor dem Schadenereignis durchgeführten Kontrollen seitens der Therme seien keine Defekte oder Mängel an der Rutsche festgestellt worden. Deshalb lehnte die Versicherung die Schadenregulierung ab. Kein Wort des Bedauerns für den tragischen Unfall, keine Entschuldigung, einfach nichts. Dass wollten sich Ingo Fröde und seine Lebensgefährtin Edelgard Schuldt nicht bieten lassen. Vor wenigen Tagen suchten sie sich anwaltlichen Rat in Zehdenick. „Der erste Satz des Rechtsanwaltes war, dass er selbst schon mal in der Rutsche stecken geblieben ist“, staunten Schuldt und Fröde nicht schlecht. Gibt es womöglich noch viele weitere Gäste der Naturtherme in Templin, den Gleiches wiederfahren ist? Von einer Klage gegen die Therme habe ihnen der Anwalt aber abgeraten. Sie müssten der Einrichtung ein schuldhaftes Verhalten nachweisen. Ein teures Gutachten müsste in Auftrag gegeben werden. Dass stehe in keinem Verhältnis zur Schadensumme. Der Anwalt wolle aber Widerspruch gegen die Entscheidung des KSA einlegen. Wenn sich weitere Zeugen melden, die ebenfalls in einer der beiden Rutschen stecken geblieben sind, würde sich die Chance auf Schadenausgleich wohl verbessern, hofft das Paar.

Die Naturtheme tue alles, um die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten, das gelte insbesondere auch für die Rutschen, stellte Naturthermen-Geschäftsführer Ernst Volkhardt am Dienstag auf Nachfrage fest. Einmal im Jahr nehme der TÜV die Anlagen ab. Zudem würden die Mitarbeiter täglich vor Öffnung des Hauses einen Kontrollgang machen und die Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüfen. Das alles werde in einem Handbuch protokolliert. Nach dem Vorfall vom 28. April 2017 wurde noch einmal geprüft, ob die Angaben des Herrn Fröde zutreffend seien, wonach kein Wasser durch die Röhre geflossen sei. Doch auch damals habe die Anlage einwandfrei funktioniert. Warum aber erhielt der nachfolgende Badegast eine Freigabe zum Rutschen, wenn noch jemand in der Röhre steckte? Auch diese Frage konnte Volkhardt plausibel beantworten. Die Anlage sei vom Hersteller so eingestellt worden, dass spätestens 90 Sekunden nach dem Rutschen die nächste Freigabe erfolgt. Mit dem Hersteller sei nach dem Vorfall des Herrn Fröde überlegt worden, die Zeit zu verlängern. Man habe sich dagegen entschieden. „Wir können uns das nicht erklären“, stellte der Thermenchef fest, warum es zu dem Unfall überhaupt kommen konnte. „Es kann sich nur um ein Fehlverhalten beim Rutschen handeln“, schloss Volkhardt technisches Versagen aus.