Hundehalter sind in der Pflicht

Berlin (MOZ) Waren die Besitzer des American Staffordshire in Hannover überfordert? Welche Fehler sind passiert, damit in Hessen ein Kampfhund-Mischling einen Säugling totbeißen konnte? Noch sind viele Fragen offen. Wer aber die Fälle zum Anlass nimmt, um ein schärferes Vorgehen gegen Kampfhunde zu fordern, macht es sich zu leicht. Denn von Natur aus beißwütige Hunde gibt es nicht. Sie werden erst von ihren Haltern dazu gemacht.

Manche Besitzer richten ihre Hunde regelrecht ab. Für andere sind sie nur ein Statussymbol. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Besitzer als Tierhalter überfordert sind und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel überschätzen. Dann fehlt es den Hunden in ihrem neuen Heim zum Beispiel an Auslauf. Dabei brauchen Hunde viel Bewegung und Beschäftigung – alles andere ist wider ihre Natur.

Weil aber Appelle wenig nützen und die aktuellen Ereignisse wohl schon bald wieder vergessen sein werden, muss nun endlich bundesweit der verpflichtende Hundeführerschein kommen. Aber bitte mit realistischen und nicht zu einfachen Anforderungen. Denn nur mit einer solchen Prüfung lässt sich feststellen, ob ein Mensch wirklich bereit ist, verantwortungsvoll mit einem Hund umzugehen.