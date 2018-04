Rheinländer hat den Dreh raus

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Roland Wolf steht mit seiner historischen Drehorgel auf dem Marktplatz in Beeskow und erfreut die Passanten mit seinen Melodien. Das Instrument stammt aus Berlin, restauriert wurde es in Beeskow.

Roland Wolf hat den Dreh raus. Mit geübten Bewegungen bringt er seine Orgel aus dem Jahr 1890 zum Erklingen. Passanten bleiben selig stehen, hin und wieder klappert es dumpf, wenn eine Münze in die Mütze purzelt. Erfahrung hat der Mann mit dem rheinländischem Dialekt reichlich gesammelt: „Ich hatte in Dortmund sieben Jahre lang einen festen Standplatz.“ Als Drehorgelspieler müsse man im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl haben: Wenn man zu lange vor einem Geschäft steht, könne das schon als störend empfunden werden: „Früher haben die Geschäftsleute dem Drehorgelspieler eine Münze zugesteckt als Zeichen, bitte ein Stückchen weiter zu ziehen.“ Die meisten Menschen erfreut der nostalgische Klang, viele werden redselig. „Die Leute erzählen dem Drehorgelspieler alles, hat der 64-Jährige erfahren.

Roland Wolf ist in Wuppertal aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit erlernte er den Beruf des Tierpflegers, Schwerpunkt Primaten und niedere Affen. 34 Jahre lang war er in seinem Beruf tätig, 30 Jahre im Zoo Hannover, vier Jahre im Zoo Dortmund. In Engelskirchen bei Gummersbach bezog er anschließend seinen Alterssitz, wie er damals glaubte. „Ich war auf der Suche nach einer Altersaufgabe.“ Als ihn die Nachricht erreicht, dass sein Bekannter Thomas Jansen mit seinem Musikmuseum von Monschau nach Beeskow umzieht, juckt es den pensionierten Tierpfleger und passionierten Instrumentensammler, ebenfalls nach Beeskow umzuziehen. „Ich hatte Lust, unter der Leitung von Herrn Jansen das Museum mit aufzubauen.“ Jansen und Wolf sind in der Gesellschaft für mechanische Musikinstrumente organisiert und kennen sich seit fast 40 Jahren. Roland Wolf ist Fan mechanischer Instrumente, er besitzt eine Sammlung von 15 Drehorgeln. Die Drehorgel, mit der Roland Wolf in Beeskow unterwegs ist, ist seine jüngste Errungenschaft. Das Instrument erwarb er im vorigen Jahr bei einem Privatmann in Köpenick. Die Orgel stammt aus der Werkstatt Bagicalupo in Berlin-Schönhauser Allee. Den Orgelbauer Giovanni Bagicalupo, Sohn des Firmengründer Giovanni Batista Bagicalupo, hat Roland Wolf noch zu DDR-Zeiten in seiner Werkstatt besucht.

Die Vorderfront des Instruments, den sogenannten Prospekt, ließ Roland Wolf bei der Beeskower Holzrestauratorin Claudia Laue sanieren. Jetzt ertönt die Orgel nicht nur sauber, sie erstrahlt auch in neuem-alten Glanz.

Eine Sache betrübt den Neubürger: Er hätte sich mit seiner Expertise gerne mehr in das neue Musikmuseum eingebracht. Roland Wolf ärgert sich, vom Förderverein Musikmuseum nicht um Mitwirkung gebeten worden zu sein. Bürgermeister Frank Steffen, Vorsitzender des Fördervereins, kann den Unmut von Roland Wolf nicht nachvollziehen. Schwerpunkte des Museums seien Musikautomaten und Orchestrien. Roland Wolf sei auch nicht Mitglied im Förderverein. Doch Steffen reicht dem Drehorgel-Sammler die Hand: „Wenn das Museum erst einmal rund läuft, können wir gerne darüber nachdenken, die Sammlung von Herrn Wolf zu präsentieren. Möglicherweise im Rahmen einer Sonderausstellung.“