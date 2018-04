Die Kugeln, die Rudi Dutschke trafen

Mann der Worte: Studentenführer Rudi Dutschke spricht vor 1000 Studenten. Am 11. April 1968 wurde er auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen. Nach schweren Hirnverletzungen musste der linke Aktivist langsam wieder sprechen lernen, starb aber elf Jahre später an einem epileptischen Anfall. © Foto: xxx

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Vor 50 Jahren schoss ein Attentäter auf den Studentenführer Rudi Dutschke. Die Kugel sowie dazugehörige Polizeiakten sind nun in Berlin ausgestellt. Dort sieht sie auch Gretchen Dutschke das erste Mal. Die Witwe hat ein Buch über die 68er-Revolte herausgebracht.

Es ist Gründonnerstag, als Rudi Dutschke Medizin für seinen kranken Sohn kaufen will. Doch die Apotheke am Kurfürstendamm hat noch geschlossen. Während er wartet, stürzt von der Mittelinsel plötzlich ein Mann auf ihn zu. „Sind sie Rudi Dutschke?“ Als der Studentenführer mit „Ja“ antwortet, zieht der 23-jährige Hilfsarbeiter aus München eine Pistole aus der Jacke und eröffnet ohne zu zögern das Feuer.

Die drei Kugeln, die Rudi Dutschke vor 50 Jahren trafen, liegen nun in einer Vitrine der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin. Ein vergilbter Zettel informiert: „Projektil 1, deformiert, befand sich im Kopf des Rudi Dutschke und wurde am 11. April 1968, gegen 23 Uhr, von Herrn Dr. Schulze, Westend-Krankenhaus, an Kriminalkommissar Bissenick ausgehändigt.“

Die Projektile und Ermittlungsakten werden anlässlich des Jahrestages erstmals öffentlich präsentiert. „Ich hätte nicht geglaubt, dass die Kugeln noch existieren“, sagt Gretchen Dutschke. Die Witwe des Wortführers der Studentenbewegung ist mit Kindern und Enkeln zur Ausstellungseröffnung gekommen. Dort wird auch die Geschichte des Schützen beleuchtet. Der Anstreicher und Neonazi Josef Erwin Bachmann floh nach dem Attentat in die nahe Nestorstraße. „Er verschanzte sich im Keller eines Rohbaus“, erinnert sich ein ehemaliger Polizeibeamter. „Wir haben Tränengas in die Baustelle geworfen. Er hat auf uns geschossen. Nach einem Schusswechsel konnten wir ihn festnehmen.“

Bachmann nahm sich im Gefängnis das Leben. Sein Opfer erlitt schwere Hirnverletzungen und starb elf Jahre danach an den Spätfolgen. Gefasst blättert seine Frau nun in den Alben mit Tatortfotos und Zeitungsartikeln. Daneben sind die Schuhe ihres Mannes zu sehen, die er damals auf dem Ku’damm verlor. „Es war im ersten Moment ein Schock, das alles hier zu sehen“, gesteht die 76-Jährige. „Doch inzwischen ist alles so lange her, dass ich auch Distanz bekommen konnte“, sagt die gebürtige US-Amerikanerin, die heute in einem Frauenwohnprojekt in Berlin-Friedrichshain lebt.

Erst Anfang März hat Gretchen Dutschke ein neues Buch über ihren Mann herausgebracht. „1968 – Worauf wir stolz sein dürfen“, ist der Titel. Darin interpretiert sie die Geschichte der „68er“ als eine „antiautoritäre Kulturrevolution“, in deren Folge sich Deutschland zu einem demokratischen und toleranten Land entwickelte.

Denn das Attentat löste auch eine große Welle der Sympathie für den Berliner Soziologie-Studenten aus, der mit seinen zum Teil auch polemischen Reden gegen wirtschaftliche Ausbeutung und mit der Kritik an der fehlenden Nazi-Aufarbeitung im Nachkriegsdeutschland zuvor stark polarisiert hatte.

Während Dutschke am 11. April 1968 auf dem OP-Tisch um sein Leben kämpft, versammeln sich an der Technischen Universität (TU) die aufgebrachten Studenten. Ihre Wut löst über Ostern 1968 in ganz Deutschland Straßenschlachten aus. Zehntausende demonstrieren gegen den Axel-Springer-Verlag, den viele wegen der tendenziösen Berichterstattung über Dutschke für die Tat verantwortlich machen. „Mörder, Mörder! Axel, wir kommen“, schrie die Menge am Amerika-Haus am Bahnhof Zoo, das schon vorher Ziel von Protesten gegen den Vietnamkrieg gewesen war. „Schon dort eskalierte die Lage“, erinnert sich Gretchen Dutschke. „Die Steine sind kreuz und quer durch die Gegend geflogen.“

Ihr Mann habe Gewalt immer abgelehnt, sagt Gretchen Dutschke. Schon in der DDR habe der 1940 in Luckenwalde geborene Sohn eines Postbeamten als „gefährlicher Pazifist“ gegolten, dem es beim Wort „schießen“ kalt den Rücken hinunter lief. Weil er den Wehrdienst verweigert und Mitglied in der Jungen evangelischen Gemeinde ist, wird ihm das Sportjournalisten-Studium verweigert. Nach einer VEB-Lehre zum Industriekaufmann flieht der erfolgreiche Stabhochspringer zwei Tage vor dem Mauerbau nach West-Berlin.

Dort studiert Dutschke unter anderem Philosophie und Geschichtswissenschaft, liest Marx und Sartre und organisiert ab 1966 Demonstrationen für Hochschulreformen und gegen Notstandsgesetze. „Für mich war das die politische Aufklärung“, sagt Reinhard Benzin, der damals eine Handwerkerausbildung machte. „In der Schule herrschte noch der alte autoritäre Nazi-Mief“, erinnert sich der 66-jährige Ausstellungsbesucher. Dutschke habe einfach nur das Denken erneuern wollen. Aber nicht durch Zerstörung, wie später die Terroristen der Rote-Armee-Fraktion, sondern über den Gang durch die Institutionen, betont Benzin. Umso bestürzter sei er über das Attentat gewesen. „Ich habe die Schuhe und das umgefallene Fahrrad gesehen. Das hat mich betroffen gemacht und politisiert.“

Die Ausstellung „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke“ ist bis zum 20. Juli in der Polizeihistorischen Sammlung Berlin, Platz der Luftbrücke 6, zu sehen und ist Montag bis Mittwoch von 9 -15 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2 Euro, ermäßigt 1 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Zum Betreten des Polizeipräsidiums ist die Vorlage eines Ausweises erforderlich.

Das Buch von Gretchen Dutschke „1968. Worauf wir stolz sein dürfen“ erscheint in der Reihe kursbuch.edition von der gemeinnützigen Kursbuch Kulturstiftung. Es kostet 22 Euro (ISBN: 978-3-96196-006-4) ist aber auch als

E-Book (ISBN: 978-3-96196-007-1) für 9,99 Euro erhältlich.

Die erste Lesung am Mittwoch, 11. April 2018,am 50. Jahrestag des Attentats, im Roten Salon der Volksbühne in Berlin-Mitte mit anschließendem Gespräch mit Jakob Hein und Stefan Aust ist schon so gut wie ausverkauft. Restkarten gibt es höchstens noch an der Abendkasse.

