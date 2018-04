Mehr Parkflächen am Fürstenberger Bahnhof

Matthias Henke

Fürstenberg In vollem Gange sind derzeit die Bauarbeiten für die Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage am Fürstenberger Bahnhof. Voraussichtlich bis Juli werden sie dauern, informierte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Im Sommer erfolge noch die Bepflanzung. Nachdem Anfang Mai vergangenen Jahres das Bahnhofsensemble überraschend unter Denkmalschutz gestellt wurde, eine bereits erfolgte Ausschreibung von Bauleistungen daraufhin aufgehoben werden musste und umfangreiche Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde notwendig waren, stehe einem Abschluss des Projektes nun nichts mehr im Wege, so Philipp weiter.

20 Pkw-Stellplätze werden entstehen. Außerdem sind rund 38 überdachte Stellplätze für Fahrräder vorgesehen, die auch über eine Treppe zur Luisenstraße erschlossen werden. Schrägen sind dort inklusive, die Treppe wird ähnlich der an der Schützenstraße aussehen, wenn sie fertig ist.

Nach Absprache mit dem Denkmalschutz seien an der ursprüngliche Planung einige Veränderungen vorgenommen worden, erläuterte der Bürgermeister weiter. Der Anschluss an den bestehenden Parkplatz erfolge im Norden nun mittels einer abknickenden Zufahrt. Der dort stehende Schuppen musste stehen bleiben, wird vom Parkplatz mit einem Zaun abgegrenzt. Eine Bedingung des Denkmalschutzes sei auch gewesen, dass der frühere Eisenbahnergarten, auf dessen Fläche man sich bei dem Vorhaben bewege, als separates Grundstück erkennbar bleibt. Daher orientiere man sich bei der Befestigung auch nicht an der Gestaltung der anderen Parkflächen. Stattdessen werden dort sogenannte „TTE-Grün 2“-Bausteine verlegt, sprich Rasengittersteine, die für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt sind. Unterm Strich kostet das Vorhaben 200 000 Euro. „Gut angelegtes Geld, wenn man sich die Nachfrage nach Parkplätzen am Bahnhof anschaut“, so Philipp.

Nördlich des bestehenden Parkplatzes, auf dem bislang noch unbefestigten Areal, könnte perspektivisch ein Busparkplatz angelegt werden. Für den Schuppen an der Luisenstraße, die ursprünglich abgerissen werden sollte, wird indes noch eine Nutzung gesucht. (mhe)