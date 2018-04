Wieder kein Glück für Victoria

Edgar Nemschok

Brieselang (MOZ) Beim Fußball-Oberligisten SV Victoria Seelow ist die Welt derzeit völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Gegen den Tabellenletzten der Liga, SV Grün-Weiß Brieselang, musste die Mannschaft von Trainer Sebastian Jankowski eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Teammanager Jörg Schröder sagte nach dem Spiel: „Jetzt brauchen wir schon ein kleines Wunder, um in der Oberliga zu bleiben.“

In der Anfangsphase der Partie hatte Grün-Weiß ein leichtes Übergewicht. Die erste Chance hatte aber Victoria. In der 13. Minute war es Thomas Fiebig, der knapp am Brieselanger Kasten vorbeischoss. Noch aussichtsreicher war der Angriff, den Pawel Noga für Seelow abschloss. Torhüter Radoslaw Michal Libera war noch mit den Fingerspitzen dran. Noga hätte dann Seelow aber nach 22 Minuten in Führung schießen müssen. Der Abschluss des Polen war aber zu überhastet.

Und wie das eben so ist, wenn es nicht läuft: Es kommt auch noch Pech hinzu. Pech in persona von Schiedsrichter Clemens Biastoch, der die Abseitsstellung von Brieselangs Florian Rothe übersah. Rothe ließ sich nicht ablenken und schoss den Führungstreffer für seine Mannschaft (25.). Seelow bewies Moral und konterte. Nabiel Nasser sicherte mit einem Hammer aus 22 Metern den 1:1-Ausgleich. Es war die 31. Minute, und das Spiel begann sozusagen von vorn. Kurz vor der Halbzeit hätte Seelow dann auch in Führung gehen müssen. Nach sehr schönem Zuspiel von Marcel Georgi hatte erneut Fiebig eine große Möglichkeit. Es blieb zum Seitenwechsel beim 1:1.

Brieselang begann die zweite Halbzeit mit einem Paukenschlag. Rico Liedtke traf mit sattem Schuss die Latte des Seelower Gehäuses. Es ging temporeich auf dem Kunstrasenplatz in Brieselang weiter. Die nächste Möglichkeit hatte wieder Seelow. Jetzt verpassten Fiebig und im Anschluss Jankowski.

Der erlösende Führungstreffer für Seelow wollte einfach nicht fallen. Auch Robert Budzalek und erneut Fiebig hatten kein Glück. Weitere Möglichkeiten hatten Florian Matthäs und Georgi nach einem tollen Kopfball.

Und dann die 88. Minute: Tor durch Matthäs. Doch die Seelower wurden zurückgepfiffen. Diesmal erkannte der Schiri auf Abseits. Eigentlich war das Spiel dann auch gelaufen. Die Uhr zeigte schon die 93. Minute an. Patrick Richter brachte seine Mannschaft tatsächlich in Führung und sorgte für blankes Entsetzen beim SV Victoria Seelow. Bis zur 97. Minute wurde noch gespielt, aber Seelow gelang nichts mehr.

„Wir haben mindestens zwei klare Fehlentscheidungen der Schiedsrichter gesehen. Allerdings ihnen die Schuld an unserer Niederlage zu geben, wäre zu einfach. Wir haben es erneut nicht geschafft, unsere Chancen auch zu nutzen. So lassen sich eben keine Spiele gewinnen“, sagte enttäuscht Jörg Schröder nach dem Spiel. Am nächsten Sonntag kommt FC Hansa Rostock II.