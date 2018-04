Eberswalder streiken für mehr Geld

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Rund 50 Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Landkreis Barnim, dem Wasser- und Schifffahrtsamt und der Stadtverwaltung Eberswalde haben sich am Warnstreik von Verdi in Schwedt beteiligt. Mit dem Bus sind die Eberswalder Teilnehmer am frühen Dienstagsmorgen an die Oder gefahren. Dort versammelten sich insgesamt rund 150 Mitarbeiter aus Prenzlau, Schwedt und Eberswalde vor dem Rathaus, um ihrer Forderung nach mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ein sattes Plus von sechs Prozent bzw. mindestens 200 Euro mehr im Monat. Die Begründung gab Verdi-Funktionär Roland Dittebrandt am Dienstag kurz und knapp: „Weil wir es wert sind“. Sein Verdi-Kollege Roland Tremper findet es skandalös, dass die Arbeitgeber nach zwei Verhandlungsrunden bislang kein eigenes Angebot vorgelegt hätten. „Jetzt muss endlich mal Butter bei die Fische“, meint Tremper. Der stellvertretende Landesleiter von Verdi meint es ernst und packt auch gleich die Keule aus: „Wir können ab Mittwoch auch noch ein paar Briketts nachlegen“. Mit anderen Worten: Der Streik könne fortgesetzt und sogar noch ausgedehnt werden.

Die Auswirkungen des Warnstreiks hielten sich am Dienstag zumindest in Eberswalde in Grenzen. Keine Abteilung in der Stadt- oder Kreisverwaltung musste aufgrund des Verdi-Streiks am Dienstag geschlossen werden. „Wir waren voll arbeitsfähig“, betätigt etwa der Sprecher der Kreisverwaltung. In der Eberswalder Stadtverwaltung war die Lage ähnlich: Auch hier waren für die Bürger keine Einschränkungen zu spüren.

Fragt man die Menschen auf der Straße, so zeigt sich, dass die meisten wenig Verständnis für die Forderungen haben: „Das ist ganz schön happig“, meint etwa eine Rentnerin auf dem Marktplatz zu den geforderten sechs Prozent. Auch ein Marktbetreiber äußert Bedenken. Im öffentlichen Dienst würde man doch schon jetzt prächtig verdienen.

Auch die für den Haushalt verantwortlichen Kämmerer der Verwaltungen stehen der Forderung naturgemäß skeptisch gegenüber. Es gebe keinen Raum für Gehaltssteigerungen, heißt es immer wieder. Gerade in der Kreisverwaltung, die auf die Kreisumlage der Kommunen einerseits sowie auf Mittel des Landes Brandenburg andererseits angewiesen ist, fragt man sich schon jetzt, wo das Geld herkommen solle. Jedes Prozent Entgelterhöhung kostet den Landkreis rund 400.000 Euro im Jahr mehr, rechnet Dezernent Matthias Tacke vor. Die geforderten sechs Prozent für ein Jahr könnten von der Kreisverwaltung derzeit nicht kompensiert werden, bestätigt der für den Haushalt zuständige Dezernent.(sha)