Tanzstudio bereitet neue Ballett-Inszenierung vor

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit viel Eifer studieren die rund 80 Kinder, die bei Tanzpädagogin Anja Albrecht regelmäßig tanzen, eine Ballettaufführung ein, bei der es um nichts weniger als die Rettung der Erde geht. Im Juni soll sie dreimal Open Air aufgeführt werden.

Die neue Inszenierung trägt noch keinen Namen, doch nach allem, was man hört, wird sie inhaltlich ein großer Wurf: In den 14 Tanznummern, die die zehn verschiedenen Gruppen, die bei Tanzpädagogin Anja Albrecht in der Großen Straße wöchentlich üben, einstudieren, geht es um die Rettung der Erde.

„Der Schutz der Umwelt, die Arterhaltung, soziale Fragen und menschliche Schwächen, Ausgrenzung von Immigranten oder sorgloser Umgang mit Müll, all dies wird in thematisch choreographierten Tänzen dargestellt“, kündigt Anja Albrecht an. Gerade am vergangenen Wochenende hat sie die Nummern-Reihenfolge inhaltlich geordnet – und Kostüme genäht: „Ich nähe gerade Tiger- und Eisbärenhosen“, erzählt sie. Viele Eltern helfen beim Kostüme Nähen und anderen flankierenden Zuarbeiten. Geradezu überrascht sei sie gewesen, als sie die Themen mit den Kindern diskutiert habe: „Umweltschutz, Artensterben, Vermüllung der Meere, das sind alles Themen, die in ihren Familien offensichtlich angesprochen werden. Sie zeigten sich für ihr Alter sehr gut informiert darüber und machten viele Vorschläge.“ So werde in einer Szene gezeigt, dass nur aus jenen Apfelblüten Äpfel werden, die zuvor mit einem Bienchen getanzt haben.

Zehn Gruppen unterrichtet Anja Albrecht wöchentlich, zwei davon mit Schwerpunkt klassischer Tanz zweimal. Sie legt Wert darauf, dass dies ohne Leistungsdruck und ohne das hintergründige Ziel erfolgt, einmal Berufstänzerin zu werden. In der Regel beginnen die Kinder bei ihr mit fünf Jahren, viele bleiben bis zum Schulabschluss, bei den meisten das Abitur. „Die Treue ist sehr ausgeprägt, ich habe auch Kontakt zu ehemaligen Elevinnen. Manche tanzen heute noch“, freut sie sich. Gefreut hat sie auch die Initiative von zehn Müttern, eine Art Elternkomitee zu ihrer Unterstützung zu gründen. Denn es hänge doch sehr viel Arbeit an der Vorbereitung des Jahreshöhepunktes vor den Sommerferien. Schon in den Vorjahren gab es diese Aufführungen auf dem Hof hinter dem Haus in der Großen Straße 43. Dort stehen die Gerüste von zwei großen Festzelten. Zur Premiere am 16. Juni, 15.30 Uhr, werden dort 180 Zuschauer unter Zeltdächern Platz finden. Auch die Bühne wird so überdacht, aber schönes Wetter – bislang oft Mangelware – würde die Freude spürbar vergrößern, und zwar für Kinder wie Zuschauer.

Mit der neuen Mehrzweckhalle neben der Hegermühlen-Grundschule bekam die Tanzschule zwar eine attraktive Auftrittsmöglichkeit eingeräumt, doch nahm Anja Albrecht schweren Herzens davon Abstand: „Wir hätten nur an diesem Tag in die Halle gekonnt, ohne schon Tage vorher die Bühne aufzubauen und dort zu proben. So kann ich das den Kindern nicht zumuten. Sie sind keine Profitänzer, denen ein ungewohnter Ort nichts ausmacht.“ Also geht es auch in diesem Jahr wieder auf den Hof. Diesmal aber in drei Aufführungen: Am 16. und 17. Juni sowie am 1. Juli, immer zur selben Zeit. Dann werden übrigens alle 80 Kinder an der Aufführung mitwirken. Kinder als Ersatztänzer einzuteilen, die dann hinter der Bühne auf den Ausfall anderer Kinder hoffen, bringt sie nicht übers Herz: „Den traurigen Blick könnte ich nicht ertragen, lieber improvisiere ich dann und choreographiere um, wenn ein Kind ausfällt, das ist es mir Wert.“