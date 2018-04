Warnstreik vor dem Rathaus

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) 150 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes aus Schwedt, Prenzlau und Eberswalde sind am Dienstag der Aufforderung zum Warnstreik der Gewerkschaft Ver.di gefolgt. Auf der Kundgebung vor dem Rathaus forderten die Teilnehmer monatlich mindestens 200 Euro mehr im Portemonnaie.

„Weil wir es wert sind“, ist die kurze und knappe Begründung von Roland Dittebrandt, warum er sich am Dienstag die Ver.di-Warnweste angezog und mit 150 Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung vor dem Rathaus in einen Warnstreik trat. Mit ihm waren drei Kollegen aus dem Meldeamt in den kurzzeitigen Ausstand getreten. Für Bürger, die an diesem Tag Pass- und Meldeangelegenheiten klären wollten, hieß es etwas länger zu warten, da nur eine Kollegin während des Warnstreiks arbeitete.

Aus dem Schwedter Rathaus beteiligten sich 40 der rund 170 Mitarbeiter Mitarbeiter sowie eine Handvoll Feuerwehrleute an dem Warnstreik. Aus Prenzlau kamen Rathausmitarbeiter, aus Eberswalde Angestellte der Stadt- und Kreisverwaltung sowie aus dem Wasser- und Schifffahrtsamt mit Bussen nach Schwedt. So wuchs die Teilnehmerzahl auf 150 an. Vor ihnen bezeichnete es Gewerkschaftsfunktionär Roland Tremper unter Applaus als Skandal, dass die Arbeitgeber in zwei Verhandlungsrunden nicht einmal ein Angebot vorgelegt haben. Was Ver.di fordert, hat die Gewerkschaft schon öffentlich wirksam verkündet. Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens 200 Euro. Feuerwehrmann Bernd Müller aus Schwedt hat sich ausgerechnet, dass diese sechs Prozent etwa 180 Euro für ihn ausmachen würden. Die Forderung von mindestens 200 Euro würden bei ihm also sogar mehr als sechs Prozent mehr Tariflohn bedeuten. „In der Wirtschaft verdient man mehr, auch unsere Kollegen von den Werkfeuerwehr. Wir müssen wieder attraktiv werden, wenn wir Nachwuchs haben wollen“, erklärt sein Kollege Marcel Curt.

Roland Dittebrandt hält die Tariferhöhung nur für gerecht. „Wir haben immer mehr zu leisten, nicht nur Meldesachen, auch Bußgelder und Wahlen. Wir brauchen dringend junge Leute zur Verstärkung, sonst werden die Kollegen kaputt gespielt“, sagt er und findet, dass die Kassen von Stadt, Kreis und Bund dafür auch ausreichend gefüllt sind.

Kämpferisch fordert Roland Tremper, dass sich bei den öffentlichen Arbeitgebern nach zwei ergebnislosen Runden im Tarifstreit endlich etwas bewegen müsse. „Jetzt muss mal Butter bei die Fische. Um das mal klar zu sagen, Verwaltung funktioniert auch ohne Politik, aber Politik nie ohne die Verwaltung. Es muss mehr Geld in den Geldbeutel der Beschäftigten und zwar mehr, als die öffentlichen Arbeitgeber bereit sind, zu geben“, sagt der stellvertretende Landesleiter von Ver.di und erklärt auch sofort, was passiert, wenn nicht: „Wir können ab Mittwoch auch noch ein paar Briketts nachlegen.“

Der Streik ist gut organisiert, vor dem Rathaus sind Tische und Bänke aufgebaut, Warnwesten, Trillerpfeifen und Klatsch-Kartons liegen bereit, ein Gasthof ist als Caterer geordert, der Gulaschsuppe und Tee ausschenkt und der frisch im Amt bestätigte Personalratschef Detlef Bittner legt „Highway to Hell“ als musikalische Untermalung auf. Bürgermeister Jürgen Polzehl wurden zu dessen Dienstantritt am Morgen auch die Flyer mit den Ver.di-Forderungen überreicht. Von der Kundgebung bekam der Rathauschef nichts mit, da tagte er mit den anderen Amtsleitern.

Der Warnstreik trifft in Schwedt jedoch nicht nur auf Verständnis. Die Meldung, dass Ver.di das Schwedter Rathaus bestreikt, kommentierten Schwedter auf Facebook auch mit Häme: „Erstaunlich, dass immer die streiken, die am wenigsten tun, aber mit das beste Gehalt oder den besten Lohn in und um Schwedt haben.“