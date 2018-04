Fünf Jahre wird zunächst geplant

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wahrscheinlich Ende Mai soll es eine erste Informationsveranstaltung zur geplanten Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt der Oder-Lausitz-Straße geben. Schon jetzt steht fest: Die nächsten fünf Jahre wird lediglich für das Projekt geplant.

Im Stadtentwicklungsausschuss am Montagabend sollte unter anderem auch darüber berichtet werden, welchen Stand es zur geplanten Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt gibt. Im Auftrag des Ausschusses war ein Brief an die Infrastrukturministerin Katrin Schneider geschickt worden, um die Realisierung voranzutreiben. Bisher gibt es auf den Brief wohl noch keine Antwort. Im Ausschuss wurde auch lediglich ohne Kommentar ein Papier ausgeteilt, in dem ein Vorgespräch zu einer geplanten Informationsveranstaltung protokolliert ist.

Die eineinhalb Seiten dokumentieren, was Befürworter der Ortsumgehung schon prognostiziert haben. Bis die ersten Fahrzeuge auf dem 14 Kilometer langen Teilstück der Oder-Lausitz-Straße fahren werden, werden noch sehr viele Jahre ins Land gehen. Die mit der Planung beauftragte „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ (DEGES) hat eine Zeitschiene zunächst für die Planung genannt. Demnach dürfte Ende des Jahres die Linienbestimmung abgeschlossen sein. Das sollte eigentlich schon längst geschehen sein. Mit dieser Linienbestimmung herrscht dann vor allem für die Einwohner von Diehlo und Möbiskruge mehr Klarheit, wie nah die Schnellstraße an die beiden Orte heranrückt. „Die Trasse sollte nach Möglichkeit weg von Diehlo und Möbiskruge verschoben werden“, heißt es dazu von Seiten der DEGES. Denn den Planern ist klar – und es hat sich auch schon beim Bau der Ortsumgehung in Brieskow-Finkenheerd gezeigt –: Nicht überall wird das Straßenbauprojekt auf freudige Zustimmung stoßen. Aus Sicht der Planer wird auch die Querung des Dorchetales noch für Diskussion sorgen. Schon vor Jahren war ein Brückenprojekt vorgestellt werden. Eine 220 Meter lange und bis zu 22 Meter hohe Brücke bei Kummro sollte das Dorchetal überqueren. Die Planungen von damals waren aber offensichtlich für den Papierkorb. Denn laut DEGES stehe ein konkreter Querungspunkt noch nicht fest. Sobald die Linienführung feststeht, soll es eine öffentliche Informationsveranstaltung geben. Dort ist vorgesehen, Wünsche und Anregungen aus der Öffentlichkeit mit aufzunehmen.

Die Linienbestimmung muss durch das Bauministerium des Bundes bestätigt werden, was für Mitte 2019 vorgesehen ist. Danach beginnt die Entwurfsplanung. Ziel sei es im zweiten Halbjahr 2021 das Planfeststelungsverfahren einzuleiten. Ziel sei es weiterhin, Ende 2023 den Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen.

Dass danach noch weiter langer Atem gefragt ist, zeigen die weiteren Verfahrensschritte: Es folgt die Ausführungsplanung, danach die Ausschreibung für das Projekt und dann schließlich die Bauausführung selber. Von Seiten der Bürgerinitiative Ortsumgehung in Neuzelle war schon pessimistisch prognostiziert worden, dass wohl mit zehn Jahren zu rechnen sei, bis das erste Fahrzeug auf der neuen Strecke fährt. Bis dahin, so die Befürchtung und die Verkehrsentwicklung spricht dafür, dürfte der LKW-Verkehr, der sich aus Richtung Süden kommend durch Neuzelle quält und nicht zuletzt Industriebetriebe in Eisenhüttenstadt zum Ziel hat, weiter zunehmen. Auch macht die Bürgerinitiative immer wieder darauf aufmerksam, dass die Planungen für dieses Teilstück der Oder-Lausitz-Straße schon viel weiter waren, durch den ständigen Zeitverzug aber wieder hinfällig geworden sind. Das gilt zum Beispiel für die Linienbestimmung.

Am 30. Mai soll es nun zunächst in Eisenhüttenstadt eine halböffentliche Veranstaltung geben vorwiegend mit eingeladenen Gästen, bei der über den derzeitigen Stand des Straßenbauprojektes berichtet werden soll.