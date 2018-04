Abschied mit einem Schuss Wehmut

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Jochen Kirsch muss zurzeit viele Hände schütteln, wenn er in Erkner unterwegs ist. Am 4. Mai endet seine Amtszeit als Bürgermeister. Nach 16 Jahren im Amt und 28 Jahren in führender Stellung in der Verwaltung sei es die richtige Zeit zu gehen, sagt der 68-Jährige. Er gesteht aber auch Wehmut.

„Die 16 Jahre als Bürgermeister waren nicht die schwersten.“ Wenn Jochen Kirsch über seine jahrzehntelange Tätigkeit in der Verwaltung spricht, dann kommt er schnell auf die ersten Jahre nach der Wende zu sprechen. Damals war der einstige Wirtschaftsleiter eines Ferienobjekts in Grünheide gleich in die Politik eingestiegen, zunächst in den Demokratischen Aufbruch, dann rasch in die SPD. Er wurde in die damalige Gemeindevertretung gewählt und im Juli 1990 zum Dezernenten für Gesundheit und Soziales. Auflösung der Polikliniken, Aufbau einer Sozialstation, Auszahlung von Tagegeld an Obdachlose – und niemand wusste, wie es geht. „Es war die gesetzlose Zeit, wo nichts geregelt war.“ Er wurde nachts geholt, „wegen irgendwelcher Vorkommnisse“. Kirsch musste sogar Tote aus der Wohnung holen. Aufbau-Hilfe kam von der SPD Berlin-Charlottenburg, das westdeutsche Recht war ein unbekannter Kontinent. „Wir hatten keine Ahnung vom Grundstückseigentum“, erinnert sich Kirsch. Er absolvierte Qualifizierungen, wurde 1994 von der Gemeindevertretung zum 1. Beigeordneten bestellt. Als der damalige Bürgermeister Joachim Schulze 2002 nicht wieder antreten wollte, war Kirsch quasi der natürliche Nachfolger.

Zu den Weichenstellungen seiner Tätigkeit zählt Jochen Kirsch den Erhalt des Gerhart-Hauptmann-Museums und das Augenmerk auf die Kita- und Schullandschaft, zu denen seiner 16 Jahre als Bürgermeister den Bau des Sportzentrums und der Baekeland-Brücke. Er und seine Mannschaft setzten sich seinerzeit sehr dafür ein, dass das wegen der Sperrung der Flakenfließ-Brücke erforderliche Provisorium für einen vergleichsweise überschaubaren Investitionsaufwand als dauerhaftes Bauwerk stehen geblieben ist. Oft hat Kirsch auch erzählt, wie er in der Region, bei der Wirtschaft, aber auch bei anderen Kommunalpolitikern, darum gekämpft hat, ein Mittelzentrum zu schaffen – bis Erkner diesen Status am Ende alleine bekam. Vor wenigen Tagen hat Kirsch das Signal erhalten, dass die Stadt weiter als Grundzentrum vorgesehen ist. Das sichert nicht nur einen jährlichen Zuschuss von derzeit 800 000 Euro, sondern bringt die Stadt auch grundsätzlich in eine bessere Stellung, wenn es um Förderanträge geht.

Das zu Beginn seiner Amtszeit vollendete neue Rathaus erleichtert die Art der Zusammenarbeit, die Kirsch immer wieder in den höchsten Tönen lobt: schnell einberufene Beratungen mit allen Fachleuten, die für das jeweilige Thema gebraucht werden.

Fragt man Jochen Kirsch, was in seiner Amtszeit nicht so gut gelaufen ist, nennt er die Entwicklung beim Flakensteg. Es ärgert ihn, dass bei den Bürgern, die für den Wiederaufbau kämpfen, der Eindruck entstanden ist, die Verwaltung wolle das nicht auch. Ansonsten sieht er sich – nicht zuletzt gestützt durch seine Wahlergebnisse – in sehr gutem Austausch mit Vereinen, Bürgern, Unternehmen, Kirchen.

Nach dem Amtswechsel bleibt Kirsch noch bis zur Kommunalwahl im Vorstand des Wasser- und Landschaftspflegeverbands Untere Spree; alle anderen Posten fallen weg. Wenn es nach ihm geht, käme nach der Kommunalwahl ein neuer dazu: Kirsch kann sich vorstellen, als Kreistags-Abgeordneter die Themen rund um Bildung und Soziales weiter zu beackern.

Doch bis dahin ist es noch weit. Privat, sagt Kirsch, müsse er sich nach seiner Trennung erst einmal orientieren. An sein großes Hobby, das Radfahren, lässt er indes keine Luft.