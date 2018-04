Unfall mit drei Verletzten am Stadion

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Drei Menschen sind am Montag, gegen 18.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Hangelsberger Chaussee verletzt werden. „Ein Audi fuhr Richtung Hangelsberg und wollte am Stadion nach links abbiegen; der Ford, der hinter ihm fuhr, hatte schon zum Überholen angesetzt und es kam zum Zusammenstoß“, schilderte Polizeisprecher Stefan Möhwald. Der 47-jährige Fahrer des Fords und die beiden Kinder, sechs und zwölf Jahre, die in seinem Wagen saßen, kamen verletzt ins Krankenhaus. Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Die Straße war bis 20.30 Uhr gesperrt. Lange Staus gab es nicht, da viele Fahrer die parallele Sandstraße nutzten. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 20 000 Euro.