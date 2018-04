Rollende Beratung zu medizinischen Themen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Klaus Wendt ist sauer. Seine Lebensgefährtin ist querschnittsgelähmt und bräuchte ein Medikament, das seit Anfang des Jahres in Brandenburg, Berlin und Sachsen nicht lieferbar ist. Deshalb ist der Frankfurter am Dienstag zum Infomobil der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) gekommen. Die gemeinnützige GmbH berät zu gesellschaftlichen, medizinischen und sozialrechtlichen Themen. Die Hauptberatung erfolgt telefonisch, auf Deutsch, Türkisch, Russisch oder Arabisch. Viermal pro Jahr sind die Mitarbeiter aber auch mit dem Beratungsmobil vor Ort.

„Thematisch haben wir den totalen Querschnitt“, sagt Devin Bilgi, der das Mobil fährt, den Stand aufbaut und den Ratsuchenden erste Informationen gibt. „Aber die Leistungen der Krankenkasse sind das größte Thema.“ Viele hätten Fragen, wenn ihre Krankenkasse die Kosten für bestimmte Medikamente nicht mehr übernimmt oder Behandlungsfehler passiert sind.

„Das ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir erfüllen“, erklärt Bilgi. „Es ist im Sozialgesetzbuch festgehalten, dass es unabhängige Beratungen in dem Bereich geben soll.“ Die UPD hat ihren Sitz in Berlin, wo auch Pharmazeuten, Ärzte und Juristen für sie arbeiten. Eine Frankfurterin möchte sich am Dienstag Tipps geben lassen, weil sie sich im HNO-Bereich nicht sehr gut aufgehoben fühlt. „Ich habe keinen Computer, kein Internet“, erzählt sie. Deshalb wisse sie nicht, wo es außerhalb der Oderstadt den nächsten HNO gibt. Auch Hautärzte und Orthopäden seien in Frankfurt rar, pflichtet ihr eine Bekannte bei.

Das Problem, mit dem Klaus Wendt zur Beratung vor dem Oderturm kommt, sind Schmerzzäpfchen. Die Wirbelsäule seiner Lebensgefährtin sei verknorpelt und schmerze so sehr, dass die 50-Jährige nicht gut im Rollstuhl sitzen könne. „Mit Spritzen und Kapseln gegen die Schmerzen kommt der Wirkstoff nicht richtig an“, erklärt Wendt die Notwendigkeit der Zäpfchen. Die gibt es in 10er- und 50er-Packungen. Zuerst waren die 10er-Packungen nicht mehr lieferbar, nun auch die 50er-Variante.

„Ich könnte die drüben holen“, sagt der 69-Jährige und deutet Richtung Polen. Dort werde das deutsche Rezept allerdings nicht ohne Probleme anerkannt. Seine Lebensgefährtin müsste das zunächst mit ihrer Krankenkasse klären und sich das Geld dann zurückzahlen lassen. „Aber auch dann müsste ich bis nach Poznań fahren“, sagt er. Bei einem deutschen Pharmaunternehmen habe er auch schon telefonisch nachgefragt. „Wir haben den Wirkstoff nicht“, zitiert er dieses.

Die Sozialversicherungsfachangestellte, die mit ihm das Gespräch im Beratungsmobil durchführt, gibt ihm die Telefonnummer des Bundesinstituts für Arzneimittel. Der Arzt seiner Lebensgefährtin hatte ebenfalls schon versucht, etwas herauszufinden. Beim Bundesinstitut soll er nun endlich den Grund dafür erfahren, warum das Medikament nicht mehr lieferbar ist und ob seine Partnerin ein anderes Arzneimittel als Ersatz bekommen kann. „Wenn ich da nichts erreiche, wende ich mich an die Hotline der UPD“, sagt Klaus Wendt. Die werde dann noch einmal weiter recherchieren. „Die Versorgung müsste sichergestellt werden“, heißt es von der UPD.(sam)

Kostenlose Telefonberatung unter 0800 0117722 (auf Deutsch, Mo - Fr 8 - 22 Uhr, Sa 8 - 18 Uhr), 0800 0117723 (auf Türkisch, Mo - Sa 8 - 18 Uhr), 0800 0117724 (auf Russisch, Mo - Sa 8 - 18 Uhr), 0800 33221225 (auf Arabisch, Di 11 - 13, Do 17 - 19 Uhr)