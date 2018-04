Liverpool-Trainer Klopp: Saison-Aus für Nationalspieler Can

dpa-infocom

Liverpool (dpa) Fußball-Nationalspieler Emre Can wird wegen seiner Rückenprobleme in dieser Spielzeit nicht mehr für den FC Liverpool auflaufen. Das sagte sein Trainer Jürgen Klopp im Interview des TV-Senders Sky.

Auf die Frage, ob Can bis zum Saisonende ausfallen werde, lautete Klopps klare Antwort: «Ja.» Ob ein Einsatz bei der am 14. Juni beginnende WM gefährdet ist, blieb offen.

Der Vertrag des 24 Jahre alten Can mit dem Premier-League-Club läuft zum Saisonende aus. Mehrere europäische Top-Clubs sollen an dem Mittelfeldspieler, der bereits für Bayern München und Bayer Leverkusen gespielt hat, interessiert sein. Can selbst hatte angekündigt, erst am Saisonende über seine Zukunft entscheiden zu wollen.

Im März bei den Freundschaftsspielen der Nationalmannschaft gegen Spanien und Brasilien hatte der Confed-Cup-Sieger wegen seiner Rückenprobleme pausieren müssen. Der Mittelfeldspieler war sogar vorzeitig aus dem Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus Berlin abgereist. Seitdem hat Can kein Fußball-Spiel mehr bestritten.