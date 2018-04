Verein sucht Spielerinnen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sucht noch Spielerinnen für sein Frauen-Team. Nachdem ein Dynamo-Team bereits diverse Fußball-Hallenturniere gespielt und auch in Drachhausen und Müncheberg Testspiele bestritt, haben zuletzt drei Mädchen das Team verlassen. „Das ist die Krux. Wir trainieren seit drei Jahren. Die Mädchen müssen 16 Jahre alt sein, um Pflichtspiele bestreiten zu dürfen. Viele verlieren dann die Geduld“, erklärt Heiko Schmeck, der bereits zur Jahrtausendwende beim FSV Dynamo ein Frauen-Team trainiert hatte. Derzeit üben dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr im Dynamo-Sportpark neun 13- bis 28-jährige Spielerinnen. Schmeck will in der nächsten Saison mit seinem Team in der Kreisklasse spielen.