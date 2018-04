Grünow ringt Aufstiegsaspiranten Remis ab

Mandy Merker

Grünow (MOZ) Bei guten Bedingungen lieferte der FC Einheit Grünow zu Hause eine starke, kämpferische Leistung ab. Zu Gast war kein Geringerer als der Tabellenführer aus Ahrensfelde. Die Partie endete 0:0.

Die Gastgeber, zuletzt mit Problemen in der Abwehr, konnten wieder auf Ferry Manteufel zurückgreifen. Gemeinsam mit Phillip Thiele und Stefan Appetz war das Trio enorm gefordert. Ein erstes Achtungszeichen setzte David Hintz, der nach energischem Nachsetzen in der Nähe des gegnerischen Strafraumes den Ball eroberte und Carlo Przelozny bediente. Von der Grundlinie versuchte der mit einer Flanke das Leder in die Mitte zu bringen. Mit sehenswertem Hechtsprung vereitelte jedoch Grün-Weiß Torhüter Tim Wolf den Versuch (7.). Auf der anderen Seite versuchte es Vladimir Pestov aus der Drehung heraus direkt. Nur knapp verfehlte er den Kasten von Einheit-Keeper Kevin Manteufel.

Dann schwächelte die Gäste-Abwehr und ein Klärungsversuch bedeutete fast die Führung des FC. Die Latte verhinderte den frühen Rückstand des Tabellenführers (12.). Die bis dahin größte Gelegenheit besaßen die Gäste in der 17. Minute, doch Grünows Kapitän Matthias Manteufel holte den Ball von der Torlinie und zimmerte ihn an die Unterlatte. Von dort sprang er ins Feld und konnte aus der Gefahrenzone befördert werden.

Das Zusammenspiel klappte bei den Ahrensfeldern etwas besser, wobei sich jedoch einige Abspielfehler einschlichen. Grünow versteckte sich nicht und versuchte sich spielerisch durchzusetzen, was nun häufiger gelang. Besonders Lukas Mantik war dabei auffällig. Er lieferte die beste Leistung im Grünower Team ab. Sowohl in der Mitte als auch im Rückraum ackerte er unermüdlich und spielte immer öfter Feuerwehr. So klärte er vor Artjom Pogosjan zur Ecke und verhinderte diese große Torelegenheit der Randberliner. Nach vorn ging für die Einheit nicht so viel, ein Schuss von Benjamin Granzow war nach knapp 40 Minuten das einzige Highlight. Doch die Heimischen störten die Grün-Weißen erfolgreich im Spielaufbau und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte legen die Gäste noch eine Schippe drauf. Ein guter Pass von Dominic Gesierich fand den freistehenden Pestov. Seine sehenswerte Direktabnahme landete knapp neben dem Einheit-Tor (48.). Grünow machte das richtig gut und die Gäste wirken verzweifelt. Dauerdruck brachte zwar Möglichkeiten, doch richtig gefährliche Chancen wurden es nicht. So bekam Rico Riegel hinter seinen Kopfball nicht genug Druck und der Ball war damit kein Problem für Einheit-Keeper Manteufel (62.). Der rückte nun öfter in den Focus und vereitelte eine hoffnungsvolle Aktion von Marc-Nelson Grzyb, dem aktivsten Stürmer aus Ahrensfelde (64.).

Die Schiedsrichter haben die Partie im Griff und liefern eine klasse Leistung ab. So gab es insgesamt nur zwei Gelbe Karten in der gesamten Partie, was auch für den fairen Verlauf sprach. Ab der 70. Minute wurde Grünow enorm unter Druck gesetzt. So setzte Blenard Colaki seinen Schuss aus nächster Nähe neben das Tor der Einheit. Vorbereiter war Pestov mit straffer Hereingabe (72.). Dann war es erneut Colaki, der sein Team in Führung hätte bringen können. Er verfehlte das leere Tor des FC aus zu spitzem Winkel (77.). Und auch die nächste Chance ließen die Gäste liegen, als eine Kopfballabwehr vor den Füßen von Pestov landete. Es semmelte das Leder über das Tor (80.).

Und es wurden weitere Möglichkeiten seitens der Gäste aus Ahrensfelde ausgelassen. So rettete die Latte für Grünow nach Schuss von Grzyb und schon in der Nachspielzeit ließ erneut Colaki mit schlechtem Abschluss den Punkt in Grünow. Dann mussten die Ahrensfelder aufpassen, um nicht selbst noch in Rückstand zu geraten. Matthias Manteufel bemerkte den zu weit draußen stehenden GWA-Keeper und versuchte es mit einem Heber. Nur knapp über der Latte landete der Ball im Aus. Dann war Schluss und Grünow verdiente sich diesen Punkt redlich nach prima Mannschaftsleistung. Ahrensfelde blieb dagegen weit unter den Möglichkeiten.