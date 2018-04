Preußen-Heimsieg im Spitzenspiel

Helmut Musick

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Preußen haben ihren positiven Trend in der Fußball-Landesklasse Ost fortgesetzt. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellendritten Grün-Weiß Rehfelde blieben sie im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und untermauerten Rang 4. Die Tore fielen allerdings erst in der zweiten Halbzeit.

Preußen-Trainer Robert Fröhlich war nach den Punkten 11, 12 und 13 binnen zwei Wochen natürlich zufrieden: „Die Mannschaft hat einmal mehr gezeigt, dass sie mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann und sich nicht zu verstecken braucht. Wenn alle fleißig trainieren und fit sind, steckt noch viel Potenzial in der Truppe.“

Viel Erwähnenswertes gab es im ersten Spielabschnitt allerdings nicht. Das langweilige und zerfahrene Duell der Tabellennachbarn im Beeskower SFZ war es 45 Minuten lang nicht würdig, „Spitzenspiel“ genannt zu werden, wobei die Gäste eine leichte optische Überlegenheit ausstrahlten. So gab es denn auch nur je eine nennenswerte Szene: Rehfeldes Steffen Fechtner köpfte in der 21. Minute völlig freistehend nach einem Freistoß über das Tor von Sebastian Schmidt, auf der anderen Seite wurde Justin Wende im Strafraum gehalten, konnte sich zwar dennoch durchsetzen, ließ die gute Möglichkeit aber verpuffen (27.). So wurden nach einem eher müden Kick mit einem torlosen Unentschieden die Seiten gewechselt.

Das sollte sich nach der heftigen Ansprache von Fröhlich aber ändern. Mit frischem Elan kamen die Beeskower aus der Kabine. Aber es dauerte noch ein wenig bis zur verdienten Führung. Wende ging allein, legte den Ball aber noch einmal quer statt selbst abzuschließen (60.). Die anschließende Ecke wurde zunächst abgewehrt, der Ball kam aber noch einmal nach außen zu David Stark. Der flankte in den Sechzehner auf Peter Lassek, der sich mit dem Rücken zum Tor den Ball schön mit dem Außenrist vorlegte und sofort abzog: Unerreichbar für Thomas Polley schlug der Schuss im entlegenen Eck ein.

Weiter ging es nach vorn bei den Preußen. Wende tauchte einmal mehr allein vor dem Gästekeeper auf, aber Polley parierte (63.). Den Konter wiederum entschärfte Schmidt. Das Spiel wurde jetzt offener, denn die Grün-Weißen wollten nicht verlieren und die Preußen um Kapitän Jan Röhle den Sack zu machen. So verzog erneut Wende in aussichtsreicher Position, im Gegenzug ging es Thomas Szudra ebenso (76.). In den spannenden Schlussminuten konnte David Stark letztlich das Spiel entscheiden, als er gegen Thomas Polley eiskalt blieb (86.).

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, nach einer schwachen ersten Halbzeit haben wir den Druck verstärkt und letztlich verdient die Punkte hier behalten“, resümierte Trainer Robert Fröhlich, dessen Mannschaft ihre Erfolgsserie am Sonnabend beim SV Woltersdorf fortsetzen will. Der Rehfelder Helmut Fritz war nach der ersten Niederlage im neuen Jahr eher kurz angebunden: „Gratulation an die Beeskower, aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg.“