Saarower Sieben auf einen Streich

Kai Beißer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Preußen Bad Saarow scheint in der Fußball-Landesklasse Ost die starke Rückrunde aus der Vorsaison zu wiederholen. Das unerwartet deutliche 7:1 bei Blau-Weiss Markendorf war zudem die neunte Partie in Folge ohne Niederlage. Damit schob sich der Vorjahresdritte bereits wieder auf Platz 5. Für die Rand-Frankfurter war es derweil das erste Heimspiel seit Anfang Dezember (oder auch nach 140 Tagen !) – es endete in einem Debakel.

Zwar waren die Gastgeber nach einem rustikalen Foul von Preußen-Keeper Tommy Zinke an Sturmtank Michael Lange in Führung gegangen (12.), aber nach einer knappen halben Stunde nahm das Unglück seinen Lauf. Zweimal Paul Zucker (26., 39.) sowie Thomas Bemmann (44.) sorgten in kurzer Folge schon zur Pause für Ernüchterung bei den Blau-Weißen und so etwas wie eine Vorentscheidung. Stefan Hoppe (53.) und Tim Strey (56.) machten mit einem erneuten Doppelpack nach dem Wechsel dann endgültig alles klar. Beim Tor von Tom Herrmann war das halbe Dutzend voll (70.), und nach dem siebten Streich durch Christian Dobberack (77.) sehnten die Einheimischen nur noch den Abpfiff herbei, der ihnen wie eine Erlösung vorgekommen sein muss.

Der Sieger ist indessen schon wieder die beste Rückrunden-Mannschaft und hat am Sonnabend den FSV Luckenwalde II zu Gast.