„Fußball lässt sich nicht erklären“

Edgar Nemschok

Bruchmühle (MOZ) Die Überraschung des 21. Spieltages in der Fußball-Landesklasse Ost sahen die knapp 150 Zuschauer der Partie SG Bruchmühle gegen die SG Großziethen. Bruchmühle gewann gegen den Spitzenreiter mit 2:0 (1:0).

Vielfach war am Spielfeldrand in Bruchmühle vor Anpfiff immer wieder zu hören: „Oh je, heute bekommen wird bestimmt eine Klatsche.“ Doch es sollte alles ganz anders kommen.

So zufrieden hatte man den Trainer der SG Bruchmühle, Jörg Ulbrich, lange nicht gesehen. „Das war heute ein richtig gutes Spiel meiner Männer. Leidenschaft, Einsatzwillen und auch Spielkultur – das haben wir in dieser Form und Kombination lange nicht in Bruchmühle gehabt. Es ist gut so, auch wenn ich feststellen muss, Fußball lässt sich nicht immer erklären.“

Jörg Ulbrich sagt aber auch, dass die Partie sogar 5:5 hätte ausgehen können. „Wir haben den Spitzenreiter geschlagen und auch Großziethen hatte keineswegs schlecht gespielt. Die Partie stand allerdings auch lange auf Messers Schneide. Ich hoffe, dass wir ein Stück Euphorie in die kommenden Spiele mitnehmen können.“ UIbrich möchte den Erfolg seiner Mannschaft aber auch teilen. „Dass die Partie überhaupt stattfinden konnte, haben wir zu großen Teilen Christopher Zimpel zu verdanken. Er hatte den Rasenplatz so aufwendig und gut präpariert, so dass wir erstmals in diesem Jahr auch auf Rasen spielen konnten.“

Er hat nunmehr das Erbe von Dieter Zimpel übernommen, der kürzlich verstorben ist. Zu Ehren des Bruchmühler Urgesteins wurde vor dem Spiel eine Schweigeminute abgehalten.

Den verdienten Führungstreffer erzielte Mario Lammeck in der 32. Spielminute. Lammeck stand genau dort, wo ein Mittelstürmer in einer solchen Situation auch stehen muss. Praktisch vom Elfmeterpunkt hämmerte er den Ball nach Kopfballablage von Mathis Much ins Großziethener Tor.

Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer besser. Es gab tolle Kombinationen auf beiden Seiten und das bei herrlichem Wetter und vor großer Kulisse.

Bei den Gästen wurde immer wieder deutlich, dass eine Mehrzahl der Spieler ihren gewohnten Kunstrasenplatz vermissten. Krönender Abschluss in einem überaus fairen Spiel wurde dann die zweite Minute der Nachspielzeit. Es war ein ganz feiner Konter, den Philip Heinrich abschloss. Der eingewechselte Dennis Dreetz trieb den Ball über die linke Seite und Heinrich konnte die Kugel aus Nahdistanz zum 2:0 einschieben. „Wenn ich Spieler aus einer insgesamt guten Mannschaftsleistung herausheben soll, dann muss ich auch Heinrich nennen. Für ihn freut es mich besonders, dass er sich endlich einmal selbst mit einem Treffer belohnen konnte“, erklärte Ulbrich nach dem Spiel.

Ein Extra-Lob hatte er auch für seinen Torhüter Silvio Treu übrig. „Er ist kurzfristig eingesprungen und war ein großer Rückhalt an diesem Tag“, sagte der Trainer, der am Sonnabend mit seinen Männern beim Müllroser SV spielt.