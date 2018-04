Gute Werbung auf Eggersdorfer Anlage

Gut gelaunt: Heinz Kalies aus Strausberg in einer Turnierpause © Foto: Gut gelaunt: Heinz Kalies aus Strausberg

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Nicht immer sind bei Sportveranstaltungen in Märkisch-Oderland Pokale, Urkunden, Bestzeiten oder Punkte das Wichtigste. Ein Kegelturnier in Petershagen-Eggersdorf brachte den Teilnehmern viel Spaß und schließlich auch reichlich sportliche Betätigung. Gespielt wurde auf der Bohle-Bahn in Eggersdorf.

Es war schon das fünfte Turnier in Folge, das offiziell den Namen „Turnier auf der Eggersdorfer Sportkegelanlage“ trägt. „Zwölf Mannschaften haben sich im Vorfeld angemeldet. Zehn sind tatsächlich gekommen. Aber ich bin mit der Beteiligung sehr zufrieden“, sagte Turnierleiter Ingolf Polzin, der mit diesem Turnier Werbung für den Kegelsport und auch für den Erhalt der Kegelbahn im Zentrum von Eggersdorf machen möchte.

Die Freizeitkegler kamen von überall her. Wie zum Beispiel die Mannschaft des FCK „Alle Neune“. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich der Name Freizeitclub Kegeln. Und die Mitglieder haben sich sogar ein Logo erstellt. „Ein Strauß für Strausberg, ein Bär für Berlin und ein Vogel für Fredersdorf-Vogelsdorf sind darauf zu finden“, verrät der Kapitän der Mannschaft, Heinz Kalies. Er selbst kommt aus Strausberg und erklärt gut gelaunt, dass seine Mannschaft in regelmäßigen Abständen sich diesem Sport widmet. „Natürlich sind wir ehrgeizig, aber ganz ehrlich, der Spaß steht absolut im Mittelpunkt.“ Er landete mit seiner Truppe auf dem sechsten Platz.

Sieger wurde die Mannschaft Volkssolidarität 4 mit Erwin Mattauch, Werner Höhne, Ingrid Plan und Reiner Usche. „Neben dem sportlichen Reiz kommt noch der gesellige Aspekt hinzu“, verrät der 79-jährige Erwin Mattauch, der bisher noch kein Turnier in Eggersdorf verpasst hatte.

Auf Platz zwei landete die Mannschaft „Die Eggersdorfer“, in der Martin Schmidt, Michael Partzsch, Wolfgang Kegel und Detlef Bensch spielten. Dritter in diesem Turnier wurde eine reine Frauenmannschaft. Im Team Volkssolidarität 1 spielten Inge Schälicke, Alice Berg, Anita Schwandt und Gisela Gehrke. Zum Schluss gab es dann aber doch kleine Auszeichnungen. Ingolf Polzin ließ es sich nicht nehmen, Pokale für alle Mannschaften zu verteilen. Auch die besten Einzelspieler wurden schließlich geehrt. Uwe Kaiser kegelte insgesamt 286 Holz. „Wir wollen das Turnier auf jeden Fall auch weiterführen. Es ist wichtig, dass der Kegelsport auch über diesen Weg sein Anerkennung behält. Wenn wir dann in der Zukunft auch einmal jüngere Teilnehmer finden können, wäre das natürlich sehr schön“, sagte Polzin zum Abschluss.(en)