Licht und Schatten bei FCF-Nachwuchs

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Licht und Schatten gab es in den Heimspielen der drei höchsten Leistungs-Mannschaften des 1. FC Frankfurt am vergangenen Wochenende. Die A-Junioren kamen in der Fußball-Brandenburgliga beim 1:5 (1:2) gegen den Tabellenneunten Oranienburger FC Eintracht überraschend unter die Räder. Den einzigen Treffer für die auf Rang 3 eigentlich favorisierten Frankfurter markierte Erik Kryjak zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Das war sehr enttäuschend. Vor allem die Einstellung der Mannschaft hat nicht gestimmt, sie hat den Gegner unterschätzt“, kritisierte Nachwuchs-Leiter Mathias König.

Etwas besser lief es bei den B-Junioren. Im Regionalliga-Heimspiel gegen den Halleschen FC gab es am Sonntagnachmittag ein 1:1 (0:1). Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, hatten sie noch unzählige Torgelegenheiten für weitere Treffer. Unter anderem lief der eingewechselte Gäste-Angreifer Tobias Berndt allein auf Frankfurts Torhüter Oskar Arndt zu und umkurvte diesen sogar – allerdings schob er im Eifer des Gefechts auch den Ball am linken Pfosten vorbei. Die Gastgeber agierten hingegen viel zu harmlos und ungenau.

Dennoch kam es wie so oft im Fußball: Während der HFC seine Chancen nicht nutzte, erzielten die Frankfurter den Ausgleich. Nils Haase, der heute seinen 17. Geburtstag feiert, traf im Nachsetzen per Kopf zum 1:1 (69.). Anschließend wollten beide Mannschaften den Sieg, Tore fielen aber keine mehr. „Das war ohne Frage ein glücklicher Punktgewinn. Aber so ist es uns auch schon mehrmals gegangen. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft, es war ein Punkt für die Moral“, meinte FCF-Trainer Mathias König. Im Abstiegskampf zähle jeder Punkt. „Wir sind optimistisch, da wir den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen können. Allerdings ist die Liga sehr ausgeglichen. Es gibt in diesem Jahr keine Truppe, die abfällt.“

Mitten im Abstiegskampf setzten die C-Junioren des 1. FC Frankfurt ein dickes Ausrufezeichen. Gegen den FC Energie Cottbus siegte das Team von Trainer Thomas Simon mit 3:2 (0:1). Die Gäste gingen durch ein Eigentor von Scott Will in Führung. Nach der Pause drückten die Lausitzer auf den zweiten Treffer, doch die Oderstädter machten das Tor: Ausgerechnet Leon Vilter markierte den überraschenden Ausgleich (62.) – der 15-Jährige war erst in der Winterpause von Cottbus nach Frankfurt gewechselt. Direkt im Gegenzug nutzen die Gäste einen Fehler von FCF-Schlussmann Tom Siegel zur erneuten Führung (63.). Anschließend vergab Energie mehrere gute Möglichkeiten. Auf der Gegenseite traf Leo Vieth zwei Minuten vor dem Ende zum erneuten Ausgleich (68.). Und in der Nachspielzeit erzielte wiederum Leon Vilter den nicht mehr für möglich gehaltenen 3:2-Siegtreffer. (hrö)