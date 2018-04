Cross am Neuzeller Landweg

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) William Wollenberg (Leichtathletik in Beeskow) sowie Torsten Ledwig (Diehloer Hügelläufer) sind die Schnellsten über 2,5 beziehungsweise 6,0 Kilometer beim Diehloer Hügellauf gewesen. Dieser Wettbewerb gehört zur Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen.

Nach Kälteauftritten in den vorangegangenen vier Wettbewerben beim fünften Lauf um die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft endlich angenehme Witterung: Allerdings war es am letzten Sonnabend der Osterferien beim Diehloer Hügellauf über 2,5 und 6,0 Kilometer mit 44 Startern über die kurze Distanz und 23 Läufern über die längere Strecke die schlechteste Resonanz bei der 22. Auflage dieser Laufserie. So fehlten wegen einer eigenen Veranstaltung die Eisenhüttenstädter Kanuten und hatten einige Erwachsene den zeitgleich ausgetragenen Berliner Halbmarathon vorgezogen. Wie schon beim Ostercross eine Woche zuvor war keiner der Asylbewerber aus Eisenhüttenstadt gekommen. Daher war über die lange Distanz der Weg frei für den 52-jährigen Torsten Ledwig, der auf seiner Trainingsstrecke von Anbeginn voran stürmte und damit auch über diesen Parcours führte, den dieses Mal unter anderen auch Gülle-Fahrzeuge gesäumt hatten. Auch wenn es mal auf einen Feldweg ging, der parallel zum sonstigen Kurs führte, so war es im Prinzip die selbe Strecke wie in den Vorjahren.

Als Erste im Ziel waren jedoch die Starter über die kleine Runde von 2,5 Kilometern, die absolut mit dem Kurs des Vorjahres identisch war. Auf dem trockenen Untergrund lief wieder einmal der zehnjährige William Wollenberg vom Verein Leichtathletik in Beeskow dem Ziel entgegen (10:55), wieder einmal war sein gleichaltriger Vereinsgefährte Jannis Bullack Zweiter (11:04). Der Beeskower Fabian Duner setzte sich als Gesamtvierter souverän in der Altersklasse U14 durch (11:26). In Abwesenheit der Schnellsten in den bisherigen vier Wettbewerben Tabea Ziems (BSG Stahl) erreichte die zehnjährige Marie-Luise Ledwig (Diehloer Hügelläufer) nach 12:28 Minuten das Ziel. Ihr folgten Lena Marie Luft von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt (U12/13:22) und die Radsportlerin Vivien Leschke (U12/13:39). „Ich bin zufrieden mit meinem Lauf. Nun warte ich auf Mama und Papa“, erklärte die zierliche Siegerin. Obwohl sich beide als jeweils Schnellste ihrer Konkurrenz nach Kräften bemühten, stand Marie-Luise Ledwig, die beim VSB offensiv Volleyball spielt, doch für einige Minuten allein recht verloren im Zielbereich. Nach 24:27 Minuten tauchte erwartungsgemäß ihr Vater Torsten Ledwig als Erster von den Startern über 6,0 Kilometer im Ziel auf. „Momentan läuft es bei mir recht gut. Ich bereite mich auf den Oberelbe-Marathon Ende April vor“, erklärte Torsten Ledwig. Mit seinem Sieg hat er diese Serie in der M50 wie seine Tochter Marie-Luise (U12), Dieter Sasse (1. Radsport- und Laufverein/M70), Heike Nauck (W45) und seine Frau Beate Ledwig (W50) vorzeitig gewonnen. In der Gesamtwertung für alle Altersklassen verbesserte sich der Routinier auf den zweiten Rang hinter dem dieses Mal fehlenden Spitzenreiter Marius Ziems (BSG Stahl). Die Gesamtwertung über alle Altersklassen führt bei den Frauen Gattin Beate vor der ebenfalls in der W50 startenden Beeskowerin Gudrun Bullack an. Zwar war wie in den vergangenen Wettbewerben die Kreisstädterin wacker mitgelaufen (29:43), doch auf dem Schlussabschnitt war erneut gegen Beate Ledwig kein Kraut gewachsen. 13 Sekunden betrug der Rückstand. Drittschnellste weibliche Starterin auf dem längeren Stück war wie vor einer Woche die 14-jährige Beeskowerin Jona Körner (32:50). „Ich laufe lieber die längeren Strecken, auch wenn es für mich auf der kurzen Distanz mehr Punkte gibt.“ Da sie so für die Altersklasse U16 keine Siegchance hat und damit auch nicht auf einen Pokal, will sie die nächsten drei Läufe nutzen, um sich in der Gesamtwertung auf der langen Distanz noch auf Rang 3 zu verbessern. In dieser Wertung gibt es für die ersten Drei einen Pokal.

An die Athleten übergeben werden Pokale, Medaillen und Urkunden am 23. Juni auf dem Sportplatz an der Eisenbahnstraße. Ab 10 Uhr wird vor der Siegerehrung als achter Wettbewerb auf der 300-Meter-Kunststoffbahn ein 1000- und 3000-Meter-Lauf ausgetragen. Gestartet wird dabei in mehreren Gruppen. Trotz des zusätzlichen Wettbewerbes bleibt es bei der Regelung, dass für die Gesamtwertung nur die besten fünf Resultate berücksichtigt werden.