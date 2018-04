Aus dem Hahn kam nur kaltes Wasser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Reparaturarbeiten an einer Leitung haben zu Beginn der Woche zu Einschränkungen in der Warmwasserversorgung in Teilen Eisenhüttenstadts geführt. Auch heute wird es in einem Wohnblock im Archenholdring noch einmal zum Ausfall von Warmwasser kommen.

Betroffen waren am Montag der VI. Wohnkomplex und Teile des VII. Wohnkomplexes. Nach Angaben der Stadtwerke Eisenhüttenstadt gab es eine undichte Stelle an einem Rohr im Archenholdring. Diese war schon länger bekannt, aber im Winter führe man solche Reparaturarbeiten nicht durch, betont Peter Edel, Leiter des Bereiches Technik bei den Stadtwerken. Die Reparatur der Leitung mit einem Durchmesser von 250 Millimeter war nun für Montag angesetzt gewesen. Doch um an dem in die Jahre gekommenen Stahlrohr schweißen zu können, musste zunächst sämtliches Wasser daraus entfernt werden. „Das dauerte länger als geplant“, betont Peter Edel. Dadurch waren auch die Haushalte letztlich länger vom Warmwasser-Netz abgeschnitten. „Hätten wir vorher gewusst, dass es länger dauert, hätten wir natürlich darüber informiert“, versichert der technische Leiter. Erst zwischen 20 und 20.30 Uhr kam überall wieder warmes Wasser aus dem Hahn. Etwa 16 000 Liter Wasser mussten in die Leitung gespült werden, damit alles wieder reibungslos laufen konnte. Das Leck ist behoben.

Auch heute finden noch einmal Baumaßnahmen im Archenholdring statt. Diesmal wird der Hausanschluss für die Aufgänge 17 bis 23 neu gemacht. Dort wird es nach Angaben von Peter Edel deshalb tagsüber ab etwa 8 Uhr kein warmes Wasser geben.(ja)