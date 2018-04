Viel Aufwand für einen Umzug

Josefine Jahn

Küstrin-Kietz (MOZ) Lothar Lehmann ist verzweifelt. Der gelernte Elektroinstallateur ist seit 20 Jahren erwerbslos, verdient sich als Zeitungsausträger ein wenig zum Hartz IV dazu. Um näher bei seiner alternden Mutter zu sein, möchte er umziehen. Das Jobcenter Seelow verweigert ihm diesen Wunsch bisher.

Freundlich lächelnd kommt Lothar Lehmann seinem Besuch am Gartentor seiner Mutter entgegen. Besonders gut zu Fuß ist er nicht, zieht ein Bein etwas hinterher. Zu einer von mehreren chronischen Erkrankungen Lehmanns gehört Diabetes, auch an einem Sprunggelenks-Bruch von vor 20 Jahren hat er sich nie ganz erholt. Nach Umstrukturierungen in der Berliner Firma, in der er zuletzt als Elektroinstallateur tätig war, wurde ihm gekündigt. Eine neue Firma habe ihm kein Gehalt gezahlt, es folgte eine Krankschreibung aufgrund der Diabeteserkrankung. „Dann habe ich mit dem Austragen begonnen“, sagt Lehmann.

Als Zusteller darf er sich 100 Euro zum Hartz-IV-Satz dazuverdienen. In Küstrin-Kietz und Golzow ist er in den Morgenstunden unterwegs, um Zeitungen auszutragen. Dafür darf er das Auto seiner Mutter nutzen. Anders wäre es körperlich nicht mehr zu schaffen. Auch die Wohnung im Ort, die letzte bewohnte in einem unsanierten Block, mache ihm zu schaffen. Einerseits will Lehmann näher an dem Haus seiner Mutter sein, um sie zu unterstützen. Andererseits setze ihm das Kohlenschleppen zu, eine Zentralheizung gibt es nicht. Lehmann teilte dem Jobcenter Märkisch-Oderland seinen Umzugswunsch mit, legte das Angebot einer Wohnung der Sewoba vor, die näher an der Mutter liegt. Das Jobcenter lehnte ab. „Die neue Wohnung liegt ungefähr einen Kilometer von der aktuellen Wohnung entfernt“, heißt es in einer Erklärung. Es sei daher keine wesentliche Annäherung zur Wohnung der Mutter erkennbar. Gesundheitliche Einschränkungen, die das Kohletragen erschweren, seien dem Jobcenter zu dem Zeitpunkt nicht bekannt.

In einem Widerspruch fügte Lehmann hinzu, dass es in seiner Wohnung zu schimmeln beginne, Elektrik und Abwasser veraltet sind. „Der alleinige Wunsch nach einer besser ausgestatteten Wohnung ist kein maßgeblicher Grund, der einen Umzug notwendig macht“, erklärt die Behörde. Für die von Lehmann erwähnten Mängel in der Wohnung fehlten die Nachweise. Lothar Lehmann müsse seinen Vermieter selbstständig dazu auffordern, angegebene Mängel zu beseitigen. Es handelt sich hierbei um einen privaten Vermieter, erklärt Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick. Eine Kontaktaufnahme mit ihm sei schwierig, sagt Lehmann, der noch ein Attest seiner Hausärztin nachreichte, das seine körperliche Einschränkung bestätigt. Es beinhalte „keine konkreten Sachverhalte, die sich inhaltlich auf den Widerspruchsbescheid auswirken“, heißt es daraufhin vom Jobcenter. Denn: Aufgrund seiner Tätigkeit als Zeitungsausträger seien körperliche Einschränkungen – das Heben und Tragen betreffend – nicht nachvollziehbar.

„Ich verstehe das nicht. Andere kriegen alles und ich bemühe mich doch“, sagt Lehmann verzweifelt. Er verlange auch keine finanzielle Hilfe für den Umzug. Lehmann solle seinen Vermieter auf die Mängel in der Wohnung aufmerksam machen, ihn um Behebung bitten, empfiehlt das Jobcenter nun. „Die entsprechende Kommunikation soll Herr Lehmann bitte dokumentieren“, sagt Clarissa Matos Bernal, Pressesprecherin der Arbeitsagentur. Sollte der Vermieter keine Lösungen anbieten, solle Lehmann erneut auf das Jobcenter zugehen.